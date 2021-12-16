Eine kritische Schwachstelle, die Remote Code Execution ermöglicht, (CVE-2021-44228) wurde in Log4j gefunden, einem Open-Source-Dienstprogramm zum Protokollieren. Dieses kommt in vielen Anwendungen zum Einsatz und wird auch von großen Unternehmen verwendet. Diese Schwachstelle ermöglicht es Bedrohungsakteuren, von Systemen, auf denen Anwendungen ausgeführt werden, die die Bibliothek verwenden, Informationen zu stehlen und Schadcode auf diesen auszuführen, indem Protokollmeldungen manipuliert werden. Es gibt bereits Berichte von Servern, die internetweite Scans durchführen und so nach anfälligen Servern suchen. Unsere Threat Intelligence Teams sehen zudem viele Versuche, diese Schwachstelle auszunutzen. Da Log4j in so vielen gängigen Frameworks und Java-Anwendungen integriert ist, sind die Auswirkungen weitreichend.