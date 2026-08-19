Der große Cloud-Reset: Fokus Indien

Was bedeutet es für Unternehmen in Indien, dass die zentralisierte Cloud der Vergangenheit die Anwendungen der Gegenwart und Zukunft nicht mehr unterstützen kann? In diesem Branchenfokus – basierend auf einer neuen, von Akamai in Auftrag gegebenen Forrester-Studie – erfahren Sie, wie IT-Führungskräfte ihre Multicloud-Strategie weiterentwickeln, um cloudbasierte Architektur zu priorisieren und Anwendungen und Workloads über Clouds hinweg zu verteilen.



Die Prioritäten, die von IT-Führungskräften in Indien als "wichtig" oder "entscheidend eingestuft" wurden, waren unter anderem folgende:

eine flexible Architektur, die die Edge einschließt (86 %)

Anwendungsmodernisierung (85 %)

die richtige Workload in der richtigen Cloud (85 %)



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