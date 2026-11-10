[00:00–00:06] Künftiger Übergang von Experimenten zur Produktion: Jon Alexander erklärt, dass Unternehmen KI künftig aus experimentellen Laborumgebungen direkt in die Produktion verlagern werden.



[00:06–00:10] Titelsequenz: Eine animierte Grafikkarte stellt das Thema der Sitzung vor: „Von KI‑Experimenten zur -Produktion“.



[00:10–00:47] Aktuelle Einführungsmodelle und hybride Ansätze: Alexander weist darauf hin, dass sich die meisten Unternehmen noch in einer Experimentierphase befinden oder ihre Strategie aufteilen: zwischen dem Zugriff auf Foundation-Modelle über APIs und der Bereitstellung kleinerer, spezialisierter Modelle in einer privaten Infrastruktur, um Kosten zu managen und die Performance zu optimieren.



[00:47–01:14] Übertragung in die Produktion: Alexander identifiziert die wichtigsten Anforderungen für die Produktionsskalierung, einschließlich Performance, Zuverlässigkeit und Datenschutz, und beschreibt den Übergang von Laborversuchen zur Produktion als eine wichtige Kluft, die Unternehmen überwinden müssen.



[01:14–01:34] Plattformfunktionen und Laufzeitinfrastruktur: Alexander erläutert, dass sich Akamai auf die Bereitstellung sicherer Laufzeit-Ausführungsumgebungen, leistungsstarker Überwachung und einer schützenden Infrastruktur konzentriert, um autonome Agenten flächendeckend zu unterstützen.



[01:34–01:40] Akamai Cloud-Outro: In einer animierten Abschlusssequenz wird das Akamai Cloud-Logo angezeigt.