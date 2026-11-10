[00:00–00:07] Neugestaltung der Webarchitektur: Matt Butcher erklärt, dass die moderne Branche derzeit eine neue Art entwickelt, das Internet zu erleben, die sich völlig davon unterscheidet, wie es ursprünglich entworfen und aufgebaut wurde.



[00:07–00:10] Titelsequenz: Eine animierte Grafiksequenz stellt das Thema vor: „Die Zukunft des Internets“.



[00:10–00:33] Wichtige Fragen rund um die Architektur: Butcher berichtet von einer Frage eines AGNTCon-Teilnehmers, die ihm im Gedächtnis geblieben ist: Wie wird die Zukunft des Internets für Akamai aussehen? Er betont, dass Entwickler diesen Wandel im kommenden Jahr unbedingt berücksichtigen müssen.



[00:33–00:50] Umgestaltung von Anwendungen, Nutzererlebnis und Branding: Butcher beschreibt, warum die Veränderung eine Neubewertung zentraler Konzepte erfordert, einschließlich der Struktur von Anwendungen, des Designs von Nutzererlebnissen und des Unternehmensbrandings, wenn autonome Agenten zur primären Schnittstelle werden.



[00:50–01:08] Bereitstellung von Inhalten und Services für KI: Butcher erklärt, wie wichtig es ist, herauszufinden, wozu Agenten in der Lage sind, und sicherzustellen, dass Unternehmensinhalte, -wert und SaaS‑Anwendungen auf KI als Zielgruppe zugeschnitten sind.



[01:08–01:30] Steigender Bot-Traffic und Branchentransformation: Butcher stellt fest, dass Akamai einen kontinuierlichen Anstieg des Bot- und Agententraffics beobachtet hat, was darauf hindeutet, dass autonome Agenten das vorherrschende Medium werden, über das Menschen das Internet erleben.



[01:30–01:36] Akamai Cloud-Outro: In einer animierten Abschlussgrafik wird das Akamai Cloud-Logo angezeigt.

