[00:00–00:08] Architekturprobleme und hohe Ausgaben: Jon Alexander erklärt, dass eine nicht optimierte Anwendungsarchitektur die KI-Bereitstellung in ein teures Unterfangen verwandeln kann, bei dem die Kosten den Unternehmenswert übersteigen.



[00:08–00:12] Titelsequenz: Eine animierte Titelkarte zeigt das Thema der Sitzung an: die Reduzierung der KI‑Inferenzkosten.



[00:12–00:31] Frontier-Modelle als Ausgangsbasis: Alexander erklärt, dass Entwickler, die neue Anwendungen erstellen, in der Regel mit leistungsstarken Frontier-Modellen beginnen, um die Funktionalität zu testen und einen Proof of Concept durchzuführen, bevor sie Kompromisse eingehen.



[00:31–00:58] Kennzahlen nach der Validierung und Kostenmanagement: Alexander erläutert, wie Teams anschließend die Performance in den Bereichen „Zeit bis zum ersten Token“, „Tokenlatenz“, „Genauigkeit“ und „Leitplanken“ optimieren. Er gibt an, dass Kostenkontrolle hierbei eine wichtige Priorität darstellt.



[00:58–01:17] Modellgröße und Laufzeiteffizienz: Alexander spricht darüber, Kosteneinsparungen durch die Auswahl geeigneter Modellgrößen, die Abwägung von Architekturen mit Billionen oder Milliarden Parametern sowie die Optimierung von Laufzeitumgebungen zu erzielen.



[01:17–01:39] Muster von Agenteninteraktionen und Systemeffizienz: Alexander stellt fest, dass die spezifische Art und Weise, wie ein Agent mit einem Modell interagiert, große Auswirkungen auf Ausgabequalität, Systemgenauigkeit und Betriebskosten hat.



[01:39–01:46] Akamai Cloud-Outro: In einer animierten Abschlussgrafik wird das Akamai Cloud-Logo angezeigt.

