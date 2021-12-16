Se ha dado a conocer públicamente una vulnerabilidad crítica de ejecución de código remoto (CVE-2021-44228)en Log4j, una utilidad de registro de código abierto muy utilizada en aplicaciones, incluidas muchas de las que usan grandes organizaciones empresariales. La vulnerabilidad permite a los atacantes exfiltrar información de sistemas que ejecutan aplicaciones que utilizan la biblioteca, así como ejecutar código malicioso en dichos sistemas, mediante la manipulación de los mensajes de registro. Hay servidores que realizan análisis a lo largo y ancho de Internet para localizar servidores vulnerables y nuestros equipos de inteligencia contra amenazas han detectado un volumen alarmante de intentos de aprovechar esta vulnerabilidad. Log4j está integrada en muchos marcos conocidos y muchas aplicaciones Java, lo que hace que el impacto sea generalizado.