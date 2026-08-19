The Great Cloud Reset: Información sobre la India

¿Qué significa para las empresas de la India que una nube centralizada del pasado no sea compatible con la forma en que se crean las aplicaciones ahora y en el futuro? Este informe basado en un nuevo estudio de Forrester, encargado por Akamai, le muestra cómo los líderes del sector de TI están evolucionando su estrategia multinube para dar prioridad a la arquitectura centrada en la nube y distribuir las aplicaciones y las cargas de trabajo entre diferentes nubes.



Los líderes de TI de la India han identificado como "importantes" o "críticas" las siguientes prioridades, entre otras:

Una arquitectura flexible que incluya el Edge (86 %)

Modernizar las aplicaciones (85 %)

Asignar las cargas a la nube adecuada (85 %)



Descargue hoy mismo el informe destacado sobre la India de The Great Cloud Reset.

