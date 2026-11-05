Según Fernando Bittencourt, director de CG One, los equipos de seguridad actuales deben verificar constantemente las identidades, el comportamiento de los dispositivos y el tráfico de las aplicaciones. Por esa razón, el enfoque de CG One en materia de seguridad comienza con la visibilidad. "No se puede proteger lo que no se conoce dentro de la red", afirma Fernando.

Esta visibilidad es esencial, ya que los entornos de TI modernos están más conectados que nunca. "Las API, la automatización y los servicios en la nube ofrecen a los atacantes más formas de acceder a la red", continúa.

Los atacantes utilizan la automatización y la IA para desplazarse por las redes más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden responder. Las herramientas de seguridad tradicionales por sí solas no pueden detenerlos.

Como subraya Fernando Bittencourt, "La segmentación inteligente es necesaria para algo más que el cumplimiento. Ahora es fundamental para mantener a las empresas operativas".