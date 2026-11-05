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Aceleración de la confianza cero a través de la visibilidad y la segmentación
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Una visibilidad clara acelera la confianza cero
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No puede proteger lo que no puede ver. CG One utiliza Akamai Guardicore Segmentation para asignar el tráfico en tiempo real, lo que ofrece a los clientes una visión clara de cómo se conectan los sistemas. Esto elimina las conjeturas y ayuda a los equipos a crear políticas precisas de confianza cero más rápido.
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Detenga la intrusión
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Una sola brecha puede propagarse rápidamente por una red plana. Guardicore Segmentation de Akamai ayuda a aislar los sistemas y a controlar el tráfico entre ellos, lo que impide que los atacantes se introduzcan más en el entorno y limita el impacto de un ataque.
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Una contención más rápida reduce el impacto empresarial
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Cuando se produce un ataque de ransomware, cada hora cuenta. CG One utiliza Akamai Guardicore Segmentation para aislar rápidamente los sistemas infectados, lo que ayuda a los clientes a contener las amenazas en cuestión de horas. Esto reduce el tiempo de inactividad, las interrupciones del negocio y los costes de recuperación.
Protección de entornos digitales complejos en todo Brasil
CG One permite a organizaciones de todo Brasil proteger sus entornos digitales de las ciberamenazas. Da apoyo a más de 500 empresas con servicios en materia de seguridad de la infraestructura, protección de identidades, seguridad de aplicaciones y seguridad gestionada.
A medida que las amenazas se vuelven más complejas, CG One ayuda a sus clientes a adoptar la seguridad Zero Trust. Para reforzar este enfoque, CG One se asoció con Akamai y utiliza Akamai Guardicore Segmentation para que los clientes puedan ver, controlar y aislar el tráfico dentro de sus entornos. Esto les permite responder más rápido a las amenazas, impedir que los ataques se propaguen y reducir el riesgo en un panorama de amenazas acelerado por la IA.
La seguridad comienza con la visibilidad y el control
Según Fernando Bittencourt, director de CG One, los equipos de seguridad actuales deben verificar constantemente las identidades, el comportamiento de los dispositivos y el tráfico de las aplicaciones. Por esa razón, el enfoque de CG One en materia de seguridad comienza con la visibilidad. "No se puede proteger lo que no se conoce dentro de la red", afirma Fernando.
Esta visibilidad es esencial, ya que los entornos de TI modernos están más conectados que nunca. "Las API, la automatización y los servicios en la nube ofrecen a los atacantes más formas de acceder a la red", continúa.
Los atacantes utilizan la automatización y la IA para desplazarse por las redes más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden responder. Las herramientas de seguridad tradicionales por sí solas no pueden detenerlos.
Como subraya Fernando Bittencourt, "La segmentación inteligente es necesaria para algo más que el cumplimiento. Ahora es fundamental para mantener a las empresas operativas".
Permitir la implementación rápida de una protección más sólida con Akamai
CG One utiliza Akamai Guardicore Segmentation para permitir dicha segmentación. La asociación combina la tecnología de primer nivel de Akamai con la amplia experiencia de CG One en el suministro e implementación ágiles.
"Akamai proporciona la plataforma de microsegmentación y nosotros aportamos la experiencia necesaria para implementarla de forma eficaz. Juntos, ofrecemos una mayor seguridad a los clientes", afirma Fernando.
Entre las capacidades clave de Akamai Guardicore Segmentation se incluyen las siguientes:
• Muestra el tráfico de red: ofrece una visibilidad detallada de los flujos de tráfico y el comportamiento de las aplicaciones en tiempo real. Esto ayuda a los equipos a diseñar políticas de segmentación basadas en el comportamiento real, no en suposiciones.
• Limita la propagación de ataques: permite la microsegmentación para controlar el tráfico entre aplicaciones, usuarios y sistemas, y limita el movimiento lateral después de una brecha.
• Prueba y aplica las políticas: permite a los equipos de seguridad simular el impacto de las políticas antes de su puesta en marcha. Bloquea la comunicación no autorizada de forma predeterminada y utiliza la IA para generar recomendaciones de políticas de privilegios mínimos.
• Funciona en muchos entornos: admite controles basados en agentes para máquinas virtuales y servidores, así como opciones sin agentes para entornos de IoT y TO (tecnología operativa).
Akamai Guardicore Segmentation nos ayuda a contener los ataques rápidamente, antes de que se propaguen.— Fernando Bittencourt, Director, CG One
Desde redes planas hasta entornos segmentados
Muchas organizaciones creen que la implementación de la microsegmentación tarda años. Esto suele ocurrir porque empiezan sin una visión clara de cómo se conectan y comunican los sistemas.
CG One ayuda a los clientes a pasar rápidamente de una red vulnerable “plana” a una completamente segmentada. Mediante la asignación de dependencias de Akamai Guardicore Segmentation, CG One puede ver patrones de tráfico en tiempo real y crear políticas basadas en el comportamiento real.
"Este enfoque basado en datos elimina las conjeturas y reduce significativamente el tiempo de configuración. Esto significa que podemos lograr una red completamente segmentada en mucho menos tiempo, y todo sin interrumpir las operaciones empresariales", señala Fernando.
Respuesta más rápida cuando se producen ataques
Cuando se produce un ataque, Akamai Guardicore Segmentation ayuda a aislar los sistemas afectados rápidamente. Esto limita los daños y reduce el tiempo de inactividad.
"Cuando un sistema se ve comprometido, la combinación de la implementación estratégica de CG One y la aplicación granular de políticas de Akamai Guardicore Segmentation impide que un atacante llegue al resto de la red", explica Fernando.
Fernando Bittencourt comparte un ejemplo real. Un cliente del sector educativo sufrió un ataque de ransomware que bloqueó los sistemas y cifró los datos. Al enfrentarse a importantes riesgos financieros y de reputación, recurrió a CG One.
CG One respondió rápidamente con Akamai Guardicore Segmentation para aislar los sistemas infectados y evitar que el malware se propagara. "Akamai Guardicore Segmentation nos proporcionó el control que necesitábamos para contener rápidamente el ataque y detener el movimiento lateral", afirma Fernando.
El cliente se recuperó en tres días, significativamente más rápido que los plazos de recuperación del ransomware habituales. "Gracias a una respuesta bien organizada respaldada por Akamai Guardicore Segmentation, nuestro cliente se recuperó unas siete veces más rápido que los 21 días habituales de este tipo de ataque. La segmentación convirtió lo que podría haber sido una crisis en toda la empresa en un incidente contenido y manejable", continúa.
Expandiendo Zero Trust en Brasil
A medida que los ataques se automatizan y evolucionan rápidamente, la segmentación se ha convertido en una parte clave de cómo CG One ayuda a las organizaciones a defenderse de las amenazas modernas. Fernando Bittencourt cree que este enfoque no hará más que aumentar su importancia, y la tecnología de Akamai y la experiencia de CG One lo hacen posible.
"Akamai proporciona una visibilidad y un control granular superiores, mientras nosotros proporcionamos la experiencia local para adaptar la tecnología al entorno de cada cliente. Eso nos permite ofrecer Zero Trust a escala y garantizar una protección eficaz desde el primer día", concluye Fernando.
Acerca de CG One
CG One es la evolución de la marca Compugraf. Con más de 40 años de experiencia en el mercado tecnológico, la empresa está especializada en ofrecer ciberseguridad que funciona, proporcionando una protección completa de los ecosistemas digitales corporativos. Desarrolla y gestiona soluciones estratégicas en materia de seguridad de IA, seguridad de infraestructuras, seguridad de identidades y usuarios, seguridad de aplicaciones y DevOps y servicios de seguridad gestionados (MSS). El equipo altamente cualificado y certificado de CG One ha garantizado la seguridad de las operaciones de más 500 empresas de diversos tamaños y sectores en todo Brasil.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.