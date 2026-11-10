[00:00–00:06] El futuro paso de la experimentación a la producción: Jon Alexander anticipa que los próximos desarrollos harán que las organizaciones trasladen las iniciativas de IA de los entornos de laboratorio experimentales directamente a la producción.



[00:06–00:10] Secuencia de título: Una tarjeta gráfica animada presenta el tema de la sesión "Desde la experimentación con la IA a la producción".



[00:10–00:47] Modelos actuales de adopción empresarial y enfoques híbridos: Jon señala que la mayoría de las empresas se encuentran en fase de experimentación o dividen su estrategia entre acceder a modelos básicos a través de API e implementar modelos más pequeños y especializados en la infraestructura privada para gestionar los costes y ajustar con precisión el rendimiento.



[00:47–01:14] Cruzar el abismo hacia la producción empresarial: Jon Alexander identifica los requisitos empresariales clave para la escalabilidad de la producción, incluidos el rendimiento, la fiabilidad y la protección de datos, y describe la transición de la experimentación en el laboratorio a la producción como un importante abismo que hay que cruzar.



[01:14–01:34] Capacidades de plataforma e infraestructura de tiempo de ejecución: Jon esboza el enfoque de Akamai de proporcionar entornos de ejecución seguros, una supervisión sólida y una infraestructura de protección para respaldar a los agentes autónomos a escala.



[01:34–01:40] Cierre con Akamai Cloud: Una secuencia de despedida animada muestra el logotipo de Akamai Cloud.