[00:00–00:07] Reimaginar la arquitectura web: Matt Butcher explica que la industria moderna está construyendo una forma completamente nueva de experimentar la web en comparación con cómo fue originalmente diseñada y construida.



[00:07–00:10] Secuencia de título: Una secuencia gráfica animada presenta el tema "El futuro de la web".



[00:10–00:33] Cuestiones de arquitectura fundamentales que emergen: Matt comparte una pregunta memorable que recibió de un asistente a la AGNTCon sobre cómo será el futuro de la web para Akamai, destacando que los desarrolladores deben considerar este cambio a lo largo del próximo año.



[00:33–00:50] Replantearse las aplicaciones, la experiencia del usuario y la marca: Matt detalla cómo la transición requiere una reevaluación de los conceptos básicos, incluida la forma estructural de las aplicaciones, el diseño de las experiencias de usuario y la marca corporativa cuando los agentes autónomos se convierten en la interfaz principal.



[00:50–01:08] Hacer que el contenido y los servicios sean accesibles para los usuarios de la IA: Matt Butcher analiza la necesidad inmediata de descubrir de qué son capaces los agentes y garantizar que el contenido propio, el valor y las aplicaciones SaaS se adapten a la IA como público final.



[01:08–01:30] Aumento del tráfico de bots y transformación del sector: Matt señala que Akamai ha detectado un aumento continuo del tráfico de bots y de redes de agentes, lo que indica que los agentes autónomos están preparados para convertirse en el medio dominante a través del cual las personas experimenten la web.



[01:30–01:36] Cierre con Akamai Cloud: Un gráfico animado de despedida muestra el logotipo de Akamai Cloud.

