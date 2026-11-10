[00:00–00:08] Problemas de arquitectura y gastos descontrolados: Jon Alexander explica que una arquitectura de aplicaciones no optimizada puede convertir la implementación de la IA en una propuesta cara en la que los costes superan el valor empresarial.



[00:08–00:12] Secuencia de título: Una tarjeta de título animada muestra el tema de la sesión "Reducir los costes de inferencia de IA".



[00:12–00:31] Comenzar con los modelos de nivel fronterizo: Jon explica que los desarrolladores que crean nuevas aplicaciones suelen empezar por modelos fronterizos de primer nivel para probar su funcionalidad y demostrar el concepto antes de comprometerse.



[00:31–00:58] Métricas posteriores a la validación y gestión de costes: Jon detalla cómo los equipos ajustan posteriormente el rendimiento en torno al tiempo hasta el primer token, la latencia del token, la precisión y las barreras de seguridad, y señala que el control de los costes se convierte en una prioridad principal.



[00:58–01:17] Dimensionamiento del modelo y eficiencia del tiempo de ejecución: Jon Alexander habla sobre cómo ahorrar costes mediante la selección de las escalas de modelo adecuadas, contrastando arquitecturas de billones de parámetros con las de miles de millones de parámetros y optimizando los entornos de tiempo de ejecución.



[01:17–01:39] Patrones de interacción de los agentes y eficiencia sistémica: Jon ha observado que las formas específicas en que un agente interactúa con un modelo ejercen un enorme impacto en la calidad de los resultados, la precisión del sistema y los gastos operativos.



[01:39–01:46] Cierre con Akamai Cloud: Un gráfico animado de despedida muestra el logotipo de Akamai Cloud.

