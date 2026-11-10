[00:00–00:06] Introducción a los precios de GPU publicitados: Jon Alexander ha observado que los precios que aparecen en los títulos de los anuncios, como los costes de GPU por hora, no revelan la imagen completa de lo que realmente se compra.



[00:06–00:09] Presentación de la tarjeta de título: En la pantalla aparece el gráfico de título "Por qué los precios de GPU no cuentan la historia completa".



[00:09–00:16] Escasez y conversaciones sobre el mercado: Matt Butcher menciona que la escasez ha sido un tema recurrente en los debates y pregunta si se ha observado la misma tendencia.



[00:16–00:40] Diferencias entre los desafíos de los proveedores y de los clientes: Jon analiza cómo los modelos de GPU idénticos, como un B300, difieren fundamentalmente entre los proveedores y recuerda las conversaciones con un cliente alemán de robótica que exploraba el mercado.



[00:40–00:55] Consideraciones operativas, SLA y políticas de RMA: Jon destaca las diferencias fundamentales de los proveedores en relación con los acuerdos de nivel de servicio (SLA), las políticas de ahorro y los tiempos de respuesta de RMA, advirtiendo de que unas políticas inadecuadas podrían dejar al cliente offline durante semanas.



[00:55–01:41] Condiciones de pago ocultas y dificultades en el procesamiento de facturas: Jon Alexander relata los inconvenientes causados por las estrictas condiciones de pago, como los requisitos de pago en cuatro días, frente a la realidad empresarial, en la que el procesamiento interno tarda al menos siete días.



[01:41–01:58] Ofertas de GPU de menor coste frente a entornos de nube completos: Danielle Cook pregunta por la diferencia entre los precios baratos de las GPU más básicas y de una infraestructura de nube completa.



[01:58–02:41] Infraestructura "raw metal" frente a servicios de nube completamente gestionados: Jon define qué es una infraestructura "raw metal" de bajo coste y explica que, aunque ofrece recursos informáticos básicos, asigna al cliente toda la carga de supervisión, herramientas, gestión y SLA operativos.



[02:41–02:48] Cierre con Akamai Cloud: Un gráfico animado de despedida muestra el logotipo de Akamai Cloud.