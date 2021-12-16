Une vulnérabilité critique d'exécution de code à distance (CVE-2021-44228) a été signalée publiquement dans Log4j, un outil de journalisation open source largement utilisé dans les applications, notamment par de nombreuses grandes entreprises. Cette vulnérabilité permet aux auteurs de menaces d'exécuter du code malveillant et d'exfiltrer les informations des systèmes des applications qui utilisent la bibliothèque en manipulant les messages de journal. Il existe déjà des serveurs effectuant des analyses Internet dans le cadre de tentatives de localisation de serveurs vulnérables, et nos équipes d'informations sur les menaces constatent un nombre alarmant de tentatives d'exploitation de cette vulnérabilité. Log4j est incorporée dans de nombreuses structures populaires et dans de nombreuses applications Java, ce qui rend son impact très large.