The Great Cloud Reset : coup de projecteur sur l'Inde

Pour les entreprises basées en Inde, que signifie l'impossibilité pour un cloud centralisé du passé de prendre en charge la façon dont les applications sont construites aujourd'hui, et la façon dont elles le seront à l'avenir ? Ce document basé sur une nouvelle étude Forrester, commandée par Akamai, met en lumière la manière dont les leaders informatiques font évoluer leur stratégie multicloud pour privilégier les architectures centrées sur le cloud et distribuer les applications et les charges de travail entre les clouds.



Voici quelques priorités identifiées par les responsables informatiques en Inde comme étant "importantes" ou "critiques" :

Architecture flexible incluant la bordure de l'Internet (86 %)

Modernisation des applications (85 %)

Association des charges de travail avec le cloud qui convient (85 %)



Téléchargez le coup de projecteur sur l'Inde issu de l'étude The Great Cloud Reset.

