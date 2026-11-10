[00:00–00:06] Évolution future de l'expérimentation vers la mise en production : Jon Alexander indique que les développements à venir verront les organisations faire passer leurs initiatives en matière d'IA des environnements de laboratoire expérimentaux directement à la mise en production.



[00:06–00:10] Séquence d'ouverture : Une animation graphique présente le thème de la session : « De l'expérimentation en IA à la mise en production ».



[00:10–00:47] Modèles actuels d'adoption en entreprise et approches hybrides : Alexander note que la plupart des entreprises restent en phase d'expérimentation ou adoptent une stratégie mixte consistant à accéder à des modèles de base via des API tout en déployant des modèles plus petits et spécialisés sur une infrastructure privée afin de maîtriser les coûts et d'optimiser les performances.



[00:47–01:14] Franchir le fossé vers la mise en production en entreprise : Alexander identifie les exigences clés des entreprises en matière de mise à l'échelle en production, notamment les performances, la fiabilité et la protection des données, et décrit la transition de l'expérimentation en laboratoire vers la mise en production comme un fossé important à franchir.



[01:14–01:34] Capacités de la plateforme et infrastructure d'exécution : Alexander souligne l'engagement d'Akamai à fournir des environnements d'exécution sécurisés, une surveillance robuste et une infrastructure protectrice pour prendre en charge des agents autonomes à grande échelle.



[01:34–01:40] Conclusion sur Akamai Cloud : Une séquence de clôture animée affiche le logo d'Akamai Cloud.