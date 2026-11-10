[00:00–00:07] Repenser l'architecture du Web : Matt Butcher explique que le secteur moderne est en train de mettre en place une toute nouvelle façon de vivre le Web, très différente de la manière dont celui-ci avait été initialement conçu et construit.



[00:07–00:10] Séquence d'ouverture : Une séquence graphique animée présente le thème « L'avenir du Web ».



[00:10–00:33] L'émergence de questions architecturales fondamentales : Butcher partage une question marquante posée par un participant à l'AGNTCon concernant la vision d'Akamai quant à l'avenir du Web, soulignant que les développeurs doivent réfléchir en profondeur à cette évolution au cours de l'année à venir.



[00:33–00:50] Repenser les applications, l'expérience utilisateur et l'image de marque : Butcher explique en détail comment cette transition nécessite de réévaluer des concepts fondamentaux, notamment la structure des applications, la conception de l'expérience utilisateur et l'image de marque de l'entreprise, lorsque les agents autonomes deviendront l'interface principale.



[00:50–01:08] Rendre le contenu et les services accessibles aux consommateurs d'IA : Butcher aborde la nécessité immédiate de découvrir les capacités des agents et de veiller à ce que le contenu propriétaire, la valeur ajoutée et les applications SaaS soient adaptés à l'IA en tant que public cible.



[01:08–01:30] Augmentation du trafic des bots et transformation du secteur : Butcher souligne qu'Akamai a constaté une hausse continue du trafic réseau généré par les bots et les agents, ce qui indique que les agents autonomes sont en passe de devenir le moyen dominant par lequel les utilisateurs accèdent au Web.



[01:30–01:36] Conclusion sur Akamai Cloud : Un graphique de fin animé affiche le logo d'Akamai Cloud.

