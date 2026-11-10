[00:00–00:08] Pièges architecturaux et dérapage des dépenses : Jon Alexander explique qu'une architecture d'application non optimisée peut transformer le déploiement de l'IA en une opération coûteuse, où les coûts dépassent la valeur ajoutée pour l'entreprise.



[00:08–00:12] Séquence d'ouverture : Une carte d'animation affiche le thème de la session : « Réduire les coûts d'inférence de l'IA ».



[00:12–00:31] Commencer par des modèles de pointe : Alexander explique que les développeurs qui créent de nouvelles applications commencent généralement par des modèles de pointe afin de tester les fonctionnalités et de valider le concept avant de faire des compromis.



[00:31–00:58] Indicateurs post-validation et gestion des coûts : Alexander détaille comment les équipes affinent ensuite les performances en termes de délai jusqu'au premier token, de latence des tokens, de précision et de garde-fous, en soulignant que la maîtrise des coûts devient une priorité absolue.



[00:58–01:17] Dimensionnement des modèles et efficacité d'exécution : Alexander aborde la manière de réaliser des économies en choisissant des échelles de modèles appropriées, en comparant les architectures à mille milliards de paramètres à celles à un milliard de paramètres, et en rationalisant les environnements d'exécution.



[01:17–01:39] Modèles d'interaction des agents et efficacité systémique : Alexander constate que les modalités spécifiques d'interaction d'un agent avec un modèle ont un impact considérable sur la qualité des résultats, la précision du système et les dépenses opérationnelles.



[01:39–01:46] Conclusion sur Akamai Cloud : Un graphique de fin animé affiche le logo d'Akamai Cloud.

