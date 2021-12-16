Una vulnerabilità RCE (Remote Code Execution) critica (CVE-2021-44228) è stata divulgata pubblicamente in Log4j, un'utilità di registrazione open source ampiamente utilizzata nelle applicazioni, tra cui molte applicazioni di grandi aziende. La vulnerabilità consente ai criminali di estrapolare le informazioni desiderate ed eseguire codice dannoso sui sistemi su cui sono presenti le applicazioni che utilizzano la libreria manipolando i messaggi del registro. Sono stati già segnalati server che eseguono scansioni su Internet nell'intento di localizzare le loro vulnerabilità, i cui tentativi di sfruttamento in numero allarmante vengono osservati dai nostri team addetti all'intelligence sulle minacce. Log4j è integrato in molti dei framework più comuni e in diverse applicazioni Java, il che rende il rischio di attacco estremamente diffuso.