Il futuro del cloud: l'India sotto i riflettori

Cosa implica per le aziende in India se un tradizionale cloud centralizzato ora non riesce a supportare le applicazioni nuove e future? In questa analisi tratta da un nuovo studio di Forrester, commissionato da Akamai, potrete scoprire la nuova strategia per il multicloud adottata dai responsabili IT per dare priorità ad un'architettura cloud e per distribuire app e carichi di lavoro sui cloud.



Tra le priorità identificate dai responsabili IT in India come "importanti" o "cruciali", figurano le seguenti:

Un'architettura flessibile sull'edge (86%)

La modernizzazione delle applicazioni (85%)

Associare i carichi di lavoro al cloud più appropriato (85%)



Scaricate subito l'analisi sull'India tratta da Il futuro del cloud.

