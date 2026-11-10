[00:00-00:06] La svolta futura dalle prove alla produzione: Jon Alexander prevede che, nei prossimi sviluppi, le organizzazioni sposteranno le iniziative legate all'AI dagli ambienti di laboratorio sperimentali direttamente alla fase di produzione.



[00:06-00:10] Sequenza del titolo: una sequenza grafica animata introduce l'argomento della sessione, Dalle prove dell'AI alla produzione.



[00:10-00:47] Gli attuali modelli di adozione aziendale e gli approcci ibridi: Alexander osserva come la maggior parte delle aziende rimane in una fase di sperimentazione o suddivide la propria strategia tra l'accesso a modelli di base tramite le API e l'implementazione di modelli più piccoli e specializzati su infrastrutture private, al fine di gestire i costi e ottimizzare le performance.



[00:47-01:14] Superare il divario verso la produzione aziendale: Alexander individua i principali requisiti aziendali per la scalabilità della produzione, incluse le performance, l'affidabilità e la protezione dei dati, e descrive il passaggio dalla sperimentazione in laboratorio alla produzione come un divario significativo da colmare.



[01:14-01:34] Le funzionalità della piattaforma e l'infrastruttura del runtime: Alexander descrive l'impegno di Akamai nel fornire ambienti di esecuzione del runtime sicuri, un monitoraggio solido e un'infrastruttura di protezione a supporto degli agenti autonomi su larga scala.



[01:34-01:40] Conclusione dell'Akamai Cloud: una sequenza animata di chiusura con il logo dell'Akamai Cloud.