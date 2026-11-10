[00:00-00:07] Reinventare l'architettura del web: Matt Butcher spiega come l'industria moderna sta creando web experience completamente nuove rispetto al modo con cui sono state originariamente progettate e realizzate.



[00:07-00:10] Sequenza del titolo: una sequenza grafica animata introduce l'argomento, Il futuro del web.



[00:10-00:33] Nuove domande fondamentali sull'architettura: Butcher condivide una domanda fondamentale chiesta da un partecipante all'AGNTCon riguardo a come si presenterà il futuro del web secondo Akamai, sottolineando che gli sviluppatori devono tenere nella dovuta considerazione questo cambiamento per l'anno prossimo.



[00:33-00:50] La nuova concezione di applicazioni, user experience e brand: Butcher descrive come la transizione richiede la rivalutazione dei concetti fondamentali, tra cui la forma strutturale delle applicazioni, la progettazione delle user experience e la concezione dei brand aziendali quando gli agenti autonomi diventano l'interfaccia principale.



[00:50-01:08] Rendere i contenuti e i servizi accessibili agli utenti dell'AI: Butcher discute dell'impellente necessità di scoprire quali sono le capacità degli agenti e di garantire che i contenuti proprietari, il valore e le applicazioni SaaS siano personalizzati per l'AI, intesa come utente finale.



[01:08-01:30] Aumento del traffico dei bot e trasformazione del settore: Butcher sottolinea come Akamai ha osservato un continuo aumento del traffico di rete di bot e agenti a indicare che gli agenti autonomi sono destinati a diventare il mezzo dominante tramite cui si svolgeranno le web experience.



[01:30-01:36] Conclusione dell'Akamai Cloud: un'immagine animata di chiusura con il logo dell'Akamai Cloud.

