[00:00-00:08] Le insidie dell'architettura e i costi non controllati: Jon Alexander spiega come un'architettura delle applicazioni non ottimizzata può trasformare l'implementazione dell'AI in un'operazione onerosa in cui i costi superano il valore generato per l'azienda.



[00:08-00:12] Sequenza del titolo: un titolo animato visualizza l'argomento della sessione, Riduzione dei costi dell'AI inferencing.



[00:12-00:31] Partire dai modelli di frontiera: Alexander spiega come gli sviluppatori che creano nuove applicazioni, in genere, iniziano con modelli di frontiera di alto livello per provare le funzionalità e verificare la PoC prima di scendere a compromessi.



[00:31-00:58] Metriche post-convalida e gestione dei costi: Alexander descrive come i team ottimizzano di conseguenza le performance in termini di tempo per il primo token, latenza dei token, accuratezza e meccanismi di protezione, sottolineando che il controllo dei costi diventa una priorità fondamentale



[00:58-01:17] Dimensioni dei modelli ed efficienza del runtime: Alexander descrive come risparmiare sui costi selezionando le dimensioni dei modelli più appropriate, mettendo a confronto le architetture da trilioni di parametri con quelle da miliardi di parametri e ottimizzando gli ambienti di runtime.



[01:17-01:39] Schemi di interazione degli agenti ed efficienza sistemica: Alexander osserva come i modi con cui un agente interagisce con un modello esercitano un impatto considerevole sulla qualità dei risultati, sull'accuratezza del sistema e sui costi operativi.



[01:39-01:46] Conclusione dell'Akamai Cloud: un'immagine animata di chiusura con il logo dell'Akamai Cloud.

