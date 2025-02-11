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Akamai の研究者は Fortinet FortiOS を調査し、DoS 攻撃やリモートコード実行攻撃につながるおそれのある脆弱性を複数発見しています。
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この 2 部構成のブログシリーズの第 2 部では、Akamai のリサーチャーが、Outlook クライアントに対するリモートコード実行につながる可能性のある音声解析の脆弱性について詳しく説明します。
Akamai のリサーチャーは、QUIC を実行している Windows サーバーに対するリモートサービス妨害につながる可能性のある、新しい Windows Server 2022 の脆弱性を調査しています。
Akamai リサーチャーが Windows RPC ランタイムの脆弱性を新たに 3 つ発見しました。これらが悪用されるとリモートコード実行につながる可能性があります。
Akamai の研究者たちは、コンテナおよびセッションサービスに対するサービス妨害攻撃に悪用される可能性のある 2 つの新たな脆弱性を調査しています。
MS-RPC は広く使用されているプロトコルですが、セキュリティに関する調査はあまり行われてきませんでした。この投稿では、MS-RPC とそのセキュリティメカニズムについて概説します。