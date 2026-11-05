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浄化センターの困りごとを解消する「フィーリンク」
株式会社フォトロンは、ハイスピードカメラ（スーパースローカメラ）、映像伝送サービス、CADソフトウェア、図面管理システム等の開発・製造・販売を行う、画像系領域に特化した老舗メーカーです。同社のハードウェア/ソフトウェアサービスは、自動車開発をはじめとする製造業、通信事業者、医療分野などの研究や製品開発の過程で幅広く活用され、人々の安心・安全や質の高い生活を裏側で支えています。
同社の事業における特長が、前のめりなチャレンジの姿勢です。フォトロン事業開発本部新規事業1部 部長の工藤隆朗氏は「当社では『世の中になければ自分たちで作ればいい』というマインドで、これまで『画像』というコアビジネスをベースにさまざまな製品やサービスを開発してきました」と語ります。そのひとつが、下水道の浄化センターに向けたサービス「フィーリンク」です。
「フィーリンクは、360度カメラとスマートフォンを活用したWebサービスです。ヘルメットにカメラを付けるか、スマートフォンのカメラを持って施設内を歩いていくだけで、施設内をバーチャルツアーで再現するデジタルツイン環境を10分程度で作成します。そこに画像や映像、情報を追加していくことで遠隔から現場の状況を把握できるようになり、高度な保守管理の仕組みを実現します」（工藤氏）
数十件の自治体に電話をかけて困りごとを可視化
フィーリンクを開発するにあたって、工藤氏はまず新規事業のコンセプトを「（人が直接）行かなくていい世界をどう作れるか」に設定し、サービスのターゲットを「人的リソース不足と老朽化する下水道インフラの管理に悩む自治体」に定めました。そこから同氏は、実際に現場が何に困りどのようなサービスを求めているのかという顧客理解のため、自治体や国土交通省所管の研究所に直接アプローチをかけたと明かします。
「数十の自治体の窓口に『何か困りごとはありませんか』と電話をかけまくりました。当時は自治体との接点は皆無で、予算編成がどうなっているかも知らず、そもそも売るものもありませんでした。そのようなアプローチでも、自治体の皆様には真摯に対応していただきました。その中で『浄化センターは地下に広大な施設が広がり臭いもきつく、配管1本を確認しに行くだけで往復30分近い時間を要し、不便さを感じている』ということがわかったのです。そこから、浄化センター向けのサービスを開発するという着想を得ました」（工藤氏）
価格と信頼性、サポートの総合力でAkamaiを採用
そこでまず工藤氏は、360度カメラと簡易的なiPhoneアプリケーションを用いたプロトタイプを開発し、機能面での検証を実施。現場で撮影もして実現可能性を確認できました。しかし、フォトロン 技術開発本部 開発1課 第1グループ エンジニアの板敷由梨奈氏は、実際のサービスとしてクラウド上にシステムを作り込む段階で浮き彫りになった課題を振り返ります。
「通信容量、転送速度、セキュリティと、データに関する課題が発生しました。特にストレージ利用時の通信容量が大きな問題でした。サービスを開始するにあたり、どれくらいの容量になるのか事前に見積もれず、通信量が増大した時にコスト面で果たして事業として成り立つかどうかが判然としなかったのです」（板敷氏）
検証段階ではサービスの仕組みを同一のクラウドサービス上で構築する形を想定していました。しかし前述の課題を受け、ストレージの部分だけ別の互換サービスに切り出すという解決策を検討し、Akamai CloudのObject Storageサービスに辿り着きました。市場に同様の互換サービスが存在する中、Akamaiを選定した理由を工藤氏は次のように語ります。
「1つめは、データ転送時の価格面での優位性です。一般的なサービスは利用時にその都度エグレス料金（データ転送料金）が発生しますが、AkamaiのObject Storageはそれが発生しないので、利用コストの抑制効果に加え事前のコスト予測ができるというメリットがありました。2つめは信頼性です。国内の自治体向けにサービスを提供するにあたり、企業としてのネームバリューや実績は大切でした。Akamaiは東京と大阪にデータセンターがあり、元々セキュリティサービスを提供しているため信頼性も高かったのです。他社のセキュリティソリューションとの連携機能も有しており、今後のサービス拡張もしやすい点も評価できました」（工藤氏）
そしてもうひとつの大きな評価ポイントになったのが、営業や技術担当者の対応力だったといいます。
「こちらの困りごとや要望の問いかけにしっかりと打ち返してくれて、頼りがいを感じました。価格面と信頼性、サポート面という3つを含めた総合力でAkamaiに決めました」（工藤氏）
「こちらの困りごとや要望の問いかけにしっかりと打ち返してくれて、頼りがいを感じました。価格面と信頼性、サポート面という3つを含めた総合力でAkamaiに決めました」— 工藤 隆朗氏、株式会社フォトロン、事業開発本部 新規事業一部 部長
データ転送コストは驚きのレベルに
Object Storageの採用でストレージ問題にめどがつき、2025年12月から本格的にフィーリンクサービスの開発を開始。そこから約3カ月で本番環境を構築し、2026年4月からユーザー環境で利用が始まっています。
実装段階の優位性について板敷氏は「もともと社内でAWS環境を使っていて技術的な知見もあった中で、Object StorageはS3互換サービスであるため、特に意識することなく扱えました。利用開始時にAkamaiの技術者が、画面の設定などの使い方をレクチャーしてくれたのも大きいです」と語ります。
現在フィーリンクは複数の自治体で導入に向けた実証実験を行っており、多くの自治体から引き合いが来るなど、順調な立ち上がりを見せています。
「サービス開始時にありがちなトラブルも起きず、ストレージも期待通りに安定して動いています。特筆すべきはデータ転送コストです。『この程度でいいのか』という費用で使えており、非常に驚いています。フィーリンクのサービスに対するお客様の反応も上々で、私自身毎週どこかの自治体を訪問している状態です」（工藤氏）
「S3互換サービスということで、特に意識することなく扱うことができました。Akamaiの技術者が最初に画面の設定などの使い方をレクチャーしてくれて、スムーズに利用を開始できました」— 板敷 由梨奈氏、株式会社フォトロン、技術開発本部 開発1課 第1グループ エンジニア
Object Storageが1,400自治体へのサービス展開を可能に
フィーリンクの基盤としてAkamai CloudのObject Storageを採用したことに関して工藤氏は、社会貢献的な側面と、自社のサービス開発における技術的可能性の広がりという2つの意味で意義を感じていると語ります。
「下水道事業を抱える自治体は全国に約1,400あり、フィーリンクを事業化するには100万人都市から1万人以下の町村まで幅広く提供できる価格設定が必須です。そのためにはコストパフォーマンスが高いバックエンドのインフラが不可欠で、Object Storageがまさに適任でした。また、市場では特定環境へのロックインが問題視される中で、これから自社で新しいサービスを開発するにあたっても、マルチクラウド・マルチベンダー環境で提供するサービスを社内で初めて実証できたことも大きかったです」（工藤氏）
今後は、まず自治体や実際に上下水道を管理している事業者ユーザーを増やし、その上で近年多発する災害に対応する機能も追加していくなど、サービスのさらなる進化・発展を目指す計画です。
「すでにお客様からは、損傷を自動的に見つけたり画像を見比べたりする機能の追加要望を受けており、画像にこだわる会社としてさらにサービスを磨き上げていきます。そのほかにも、工場をはじめとした浄化センター以外へのサービス拡大を考えています。その際にはインフラも拡張する必要があるので、信頼性や拡張性という部分で引き続きAkamaiのサービスに期待しています」（工藤氏）
エンジニアの板敷氏は、両社間での今後の技術面のパートナーシップに言及します。
「サービスの規模が大きくなるとセキュリティ面も心配になるので、その辺りのアドバイスもいただきたいですね。Akamaiには、これからも継続的なお付き合いをしていけるパートナーとして期待をしています」（板敷氏）
株式会社フォトロンについて
株式会社フォトロンは、CAD関連ソフトウェア、高速度カメラ・画像処理システム、映像用機器、映像情報関連システムなどの開発、製造、販売、輸出入を行っています。“Niche But Top(ニッチな市場でのNo.1企業)”を掲げ、顧客満足による信頼の創造という基本理念のもと、画像処理技術のフロントランナーとして“世の中初の製品”づくりへの挑戦とグローバル展開を目指しています。
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