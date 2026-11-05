そこでまず工藤氏は、360度カメラと簡易的なiPhoneアプリケーションを用いたプロトタイプを開発し、機能面での検証を実施。現場で撮影もして実現可能性を確認できました。しかし、フォトロン 技術開発本部 開発1課 第1グループ エンジニアの板敷由梨奈氏は、実際のサービスとしてクラウド上にシステムを作り込む段階で浮き彫りになった課題を振り返ります。

「通信容量、転送速度、セキュリティと、データに関する課題が発生しました。特にストレージ利用時の通信容量が大きな問題でした。サービスを開始するにあたり、どれくらいの容量になるのか事前に見積もれず、通信量が増大した時にコスト面で果たして事業として成り立つかどうかが判然としなかったのです」（板敷氏）

検証段階ではサービスの仕組みを同一のクラウドサービス上で構築する形を想定していました。しかし前述の課題を受け、ストレージの部分だけ別の互換サービスに切り出すという解決策を検討し、Akamai CloudのObject Storageサービスに辿り着きました。市場に同様の互換サービスが存在する中、Akamaiを選定した理由を工藤氏は次のように語ります。

「1つめは、データ転送時の価格面での優位性です。一般的なサービスは利用時にその都度エグレス料金（データ転送料金）が発生しますが、AkamaiのObject Storageはそれが発生しないので、利用コストの抑制効果に加え事前のコスト予測ができるというメリットがありました。2つめは信頼性です。国内の自治体向けにサービスを提供するにあたり、企業としてのネームバリューや実績は大切でした。Akamaiは東京と大阪にデータセンターがあり、元々セキュリティサービスを提供しているため信頼性も高かったのです。他社のセキュリティソリューションとの連携機能も有しており、今後のサービス拡張もしやすい点も評価できました」（工藤氏）

そしてもうひとつの大きな評価ポイントになったのが、営業や技術担当者の対応力だったといいます。

「こちらの困りごとや要望の問いかけにしっかりと打ち返してくれて、頼りがいを感じました。価格面と信頼性、サポート面という3つを含めた総合力でAkamaiに決めました」（工藤氏）