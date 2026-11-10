[00:00–00:06] 実験から本番環境への将来的な移行：Jon Alexanderは、今後の発展により、組織がAIに関する取り組みを試験的なラボ環境から本番環境へ直接移行させることになると予測しています。



[00:06–00:10] タイトルシーケンス：アニメーションのグラフィックカードで「AIの実験から本番環境へ」というセッションのテーマが紹介されます。



[00:10–00:47] 現在の企業導入モデルとハイブリッドアプローチ：Alexanderは、ほとんどの企業が依然として実験段階にあるか、あるいはAPI経由で基盤モデルにアクセスする方法と、コスト管理とパフォーマンス調整のためにプライベートインフラに小規模の特化型モデルを展開する方法に戦略を二分させていると指摘します。



[00:47–01:14] 企業の本番環境への移行に伴う障壁の克服：Alexanderは、パフォーマンス、信頼性、データ保護など、本番環境のスケーリングのための企業の主な要件を具体的に述べ、実験から本番環境への移行は乗り越えるべき大きな壁であると説明します。



[01:14–01:34] プラットフォーム機能とランタイムインフラ：Akamaiは自律型エージェントを大規模にサポートするために安全なランタイム実行環境、強力な監視、保護インフラの提供に注力していることを、Alexanderが説明します。



[01:34–01:40] Akamai Cloudロゴのエンディング：アニメーションのエンディングシーケンスで、Akamai Cloudのロゴが表示されます。