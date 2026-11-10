[00:00–00:07] Webアーキテクチャの再定義：Matt Butcherは、現代の産業はWebのもともとの設計や構築とは完全に異なる新たな形態のWeb体験を構築しつつあると説明しています。



[00:07–00:10] タイトルシーケンス：アニメーションのグラフィックシーケンスで「Webの未来」というテーマが紹介されます。



[00:10–00:33] アーキテクチャに関する根本的な問いの出現：Butcherは、AkamaiはWebの未来がどうなると考えているかというAGNTConで参加者から寄せられた印象的な質問を紹介し、開発者は今後1年かけてこの変化について深く考察する必要があると強調します。



[00:33–00:50] アプリケーション、ユーザー体験、ブランディングの再考：Butcherは、自律型エージェントが主要なインターフェースになった場合、その移行に伴ってどのように中核的な概念（アプリケーションの構造的形態、ユーザー体験の設計、コーポレートブランディングなど）の見直しが求められるかを説明しています。



[00:50–01:08] AI消費者向けにコンテンツやサービスを利用しやすくする：Butcherは、エージェントが何を行えるかを把握し、独自のコンテンツ、価値、SaaSアプリケーションを最終的なオーディエンスであるAI向けにカスタマイズすることの喫緊の必要性について論じています。



[01:08–01:30] ボットトラフィックの増加と産業の変革：Butcherは、Akamaiがボットやエージェントのネットワークトラフィックの継続的な急増を観測していることについて言及し、自律型エージェントは人々がWebを利用する際の主要な媒体となるだろうと指摘しています。



[01:30–01:36] Akamai Cloudロゴのエンディング：アニメーションのエンディンググラフィックで、Akamai Cloudのロゴが表示されます。

