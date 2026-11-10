[00:00–00:08] アーキテクチャ上の落とし穴と急騰するコスト：Jon Alexanderは、アプリケーションアーキテクチャが最適化されていない場合、AIの展開は費用のかかる課題となり、コストがビジネス価値を上回る可能性があると説明します。



[00:08–00:12] タイトルシーケンス：アニメーションのタイトルカードで、「AI推論コストの削減」というセッションのテーマが表示されます。



[00:12–00:31] フロンティアレベルのモデルから始める：Alexanderは、新しいアプリケーションを構築する開発者は通常、まず最上級のフロンティアモデルを使用して機能テストや概念実証を行い、その後に妥協点を見出していくと説明しています。



[00:31–00:58] 検証後の指標とコスト管理：Alexanderは、チームがその後、Time to First Token（最初のトークンまでの時間）、トークンレイテンシー、精度、ガードレールに関するパフォーマンスをどのように改善するかについて説明し、コスト管理が最優先事項になると指摘しています。



[00:58–01:17] モデルサイジングとランタイムの効率性：Alexanderは、適切なモデル規模の選択、1兆のパラメーターを持つアーキテクチャと10億のパラメーターを持つアーキテクチャの比較、およびランタイム環境の効率化によってコスト削減が促進されると論じています。



[01:17–01:39] エージェントのインタラクションパターンとシステムの効率性：Alexanderによると、エージェントが具体的にどのようにモデルとインタラクションを行うかによって、出力の質、システムの精度、および運用コストに多大な影響が生じます。



[01:39–01:46] Akamai Cloudロゴのエンディング：アニメーションのエンディンググラフィックで、Akamai Cloudのロゴが表示されます。

