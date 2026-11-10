[00:00~00:06] 향후 실험에서 프로덕션으로의 전환: 존 알렉산더는 향후 발전 추이에 따라 기업이 AI 이니셔티브를 실험실 환경에서 벗어나 곧장 프로덕션 환경으로 옮길 것이라고 전망합니다.



[00:06–00:10] 제목 시퀀스: 애니메이션 그래픽 카드가 ‘AI가 실험에서 프로덕션에 이르기까지’라는 세션 주제를 소개합니다.



[00:10–00:47] 현재의 기업 도입 모델과 하이브리드 접근 방식: 알렉산더는 대부분의 기업이 여전히 실험 단계에 머물러 있거나, 비용을 관리하고 성능을 최적화하기 위해 API를 통해 기본 모델을 활용하는 방식과 프라이빗 인프라에 더 작고 특화된 모델을 배포하는 방식을 병행하는 전략을 취하고 있다고 설명합니다.



[00:47–01:14] 기업용 프로덕션 환경으로의 도약: 알렉산더는 성능, 안정성, 데이터 보호 등 프로덕션 규모 확대를 위한 핵심 기업 요구사항을 제시하며, 실험 환경에서 프로덕션 환경으로의 전환은 반드시 극복해야 할 과제라고 설명합니다.



[01:14–01:34] 플랫폼 기능 및 런타임 인프라: 알렉산더는 대규모 자율 에이전트를 지원하기 위해 Akamai는 안전한 런타임 실행 환경, 강력한 모니터링, 보호 인프라를 제공하는 데 집중하고 있다고 설명합니다.



[01:34–01:40] Akamai Cloud 아우트로: 끝을 알리는 애니메이션 시퀀스에 Akamai Cloud 로고가 표시됩니다.