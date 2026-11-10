[00:00–00:07] 웹 아키텍처의 재구상: 맷 버처는 오늘날의 업계가 웹이 처음 설계되고 구축되었던 방식과는 완전히 다른 새로운 웹 이용 방식을 만들어내고 있다고 설명합니다.



[00:07–00:10] 제목 시퀀스: 애니메이션 그래픽 시퀀스가 ‘웹의 미래’라는 주제를 소개합니다.



[00:10–00:33] 아키텍처와 관련해 제기되는 근본적인 질문: 버처는 AGNTCon에서 참석자로부터 받았던 인상 깊은 질문을 공유하며, Akamai 입장에서 웹의 미래가 어떤 모습일지 전망하고, 개발자들이 향후 1년 동안 이러한 변화에 대해 깊이 고민해야 한다는 점을 강조합니다.



[00:33–00:50] 애플리케이션, 사용자 경험, 브랜딩의 재고: 버처는 자율 에이전트가 주된 인터페이스가 됨에 따라 애플리케이션의 구조적 형태, 사용자 경험 설계, 기업 브랜딩 등의 핵심 개념들을 재검토해야 한다는 점을 상세히 설명합니다.



[00:50–01:08] AI 사용자가 콘텐츠와 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 지원: 버처는 에이전트가 어떤 역량을 갖추고 있는지 파악하고, 독점 콘텐츠, 가치, SaaS 애플리케이션이 최종 사용자인 AI에 최적화되도록 보장해야 하는 것이 시급한 과제라고 설명합니다.



[01:08–01:30] 봇 트래픽의 증가와 업계의 변화: 버처는 Akamai가 봇 및 에이전트 네트워크 트래픽의 지속적인 급증세를 확인했다고 언급하며, 이는 자율 에이전트가 사람들이 웹을 이용하는 주요 수단으로 자리 잡게 될 것임을 시사한다고 설명합니다.



[01:30–01:36] Akamai Cloud 아우트로: 끝을 알리는 애니메이션 그래픽에 Akamai Cloud 로고가 표시됩니다.

