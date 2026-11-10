[00:00–00:08] 아키텍처의 함정과 걷잡을 수 없이 불어나는 비용: 존 알렉산더는 최적화되지 않은 애플리케이션 아키텍처로 인해 AI의 배포가 비용이 비즈니스 가치를 압도하는 값비싼 일이 될 수 있다고 설명합니다.



[00:08–00:12] 제목 시퀀스: 제목 애니메이션 카드에 세션 주제인 ‘AI 추론 비용 절감’'이 표시됩니다.



[00:12–00:31] 최첨단 모델부터 사용: 알렉산더는 새로운 애플리케이션을 개발하는 개발자는 일반적으로 최상급의 최첨단 모델을 먼저 활용해 기능을 테스트하고 개념을 검증한 뒤, 타협점을 찾는다고 설명합니다.



[00:31–00:58] 검증 후 지표와 비용 관리: 알렉산더는 팀이 배포 이후 첫 토큰까지의 시간, 토큰 지연 시간, 정확도, 가드레일 측면에서 성능을 어떻게 개선하는지 상세히 설명하며, 비용 관리가 최우선 과제가 된다고 언급합니다.



[00:58–01:17] 모델 크기 및 런타임 효율성: 알렉산더는 적절한 모델 규모를 선택하고, 매개변수가 조 단위인 아키텍처와 수십억 단위인 아키텍처를 비교하며, 런타임 환경을 최적화함으로써 비용 절감 방안을 논의합니다.



[01:17–01:39] 에이전트 상호작용 패턴과 시스템 효율성: 알렉산더는 에이전트가 모델과 상호작용하는 구체적인 방식이 아웃풋 품질, 시스템 정확도, 운영 비용에 막대한 영향을 미친다는 점을 지적합니다.



[01:39–01:46] Akamai Cloud 아우트로: 끝을 알리는 애니메이션 그래픽에 Akamai Cloud 로고가 표시됩니다.

