Uma vulnerabilidade crítica de execução de código remota (CVE-2021-44228) foi divulgada publicamente no Log4j, um utilitário de registro de código-fonte aberto que é amplamente usado em aplicações, incluindo muitas de grandes organizações empresariais. A vulnerabilidade permite que os agentes de ameaça exfiltrem informações de sistemas que executam aplicações que utilizam a biblioteca manipulando mensagens de registro e executem códigos maliciosos neles. Já existem relatórios de servidores que realizam verificações em toda a Internet em tentativas de localizar servidores vulneráveis, e nossas equipes de inteligência contra ameaças estão vendo tentativas de exploração dessa vulnerabilidade em volumes alarmantes. O Log4j está incorporado a muitas estruturas populares e diversas aplicações Java, fazendo com que o impacto seja generalizado.