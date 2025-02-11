Explore planos e preços que se adaptam às suas necessidades — de pequenos projetos a implantações em escala global.
Cadastre-se hoje e tenha acesso a ferramentas de computação em nuvem, edge e IA criadas para o seu negócio.
Proteja os aplicativos que impulsionam o seu negócio — todos os dias, a todo momento.
Confie na agilidade e na escala da Akamai para ajudar você a entregar experiências digitais extraordinárias de forma impecável.
Implemente mais rápido com uma infraestrutura de nuvem global — sem cobranças surpresa, sem compromisso de fidelidade e com preços transparentes em todos os data centers.
*Consulte as regras e condições de resgate de promoções
Inscreva-se hoje e tenha acesso a ferramentas de computação em nuvem, edge e IA criadas para o seu negócio.
Faça parceria com a Akamai para inovar, dimensionar e aumentar sua vantagem
Inscreva-se hoje e tenha acesso a ferramentas de computação de IA, armazenamento e K8s gerenciado criadas para o seu negócio.
Entre em contato com a nossa equipe de Vendas para conversar sobre as necessidades do seu negócio e encontrar as soluções ideais.
Pesquisadores da Akamai analisaram o FortiOS da Fortinet e identificaram múltiplas vulnerabilidades que podem levar a ataques de negação de serviço (DoS) e execução remota de código.
Os pesquisadores da Akamai exploram uma nova vulnerabilidade do Windows que pode levar à execução remota de código contra clientes do Outlook.
In part 2 of this two-part blog series, Akamai researchers detail the sound-parsing vulnerability that could lead to remote code execution against Outlook clients.
Os pesquisadores da Akamai exploram uma nova vulnerabilidade do Windows Server 2022 que pode levar à negação de serviço remoto em servidores Windows que executam o QUIC.
Os pesquisadores da Akamai exploram três novas vulnerabilidades no tempo de execução RPC do Windows que podem ser exploradas e levar à execução remota de código.
Pesquisadores da Akamai analisam duas novas vulnerabilidades que podem ser exploradas para levar a ataques de negação de serviço contra contêineres e serviços de sessão.
O MS-RPC é um protocolo amplamente usado, mas não há muita pesquisa de segurança sobre ele. Esta publicação dará a você uma visão geral do MS-RPC e seus mecanismos de segurança.