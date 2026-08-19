The Great Cloud Reset: Destaque da Índia

Para empresas na Índia, o que significa uma nuvem centralizada do passado não poder servir às aplicações que estão sendo construídas agora e às que serão construídas no futuro? Neste destaque baseado em um novo estudo da Forrester, encomendado pela Akamai, vemos como os líderes de TI estão desenvolvendo sua estratégia multinuvem para priorizar a arquitetura focada em nuvem e distribuir aplicações e cargas de trabalho nas nuvens.



Entre as prioridades identificadas pelos líderes de TI na Índia como "importantes" ou "críticas":

Uma arquitetura flexível que inclua a edge (86%)

Modernização de aplicações (85%)

Correspondência de cargas de trabalho com a nuvem certa (85%)



Faça o download do destaque da Índia do The Great Cloud Reset hoje.

