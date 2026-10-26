De acordo com Fernando Bittencourt, diretor da CG One, as equipes de segurança atuais precisam verificar constantemente as identidades, o comportamento dos dispositivos e o tráfego das aplicações. Por esse motivo, a abordagem da CG One em relação à segurança começa pela visibilidade. “Não é possível proteger o que você não compreende dentro da sua rede”, disse Bittencourt.

Essa visibilidade é essencial, já que os ambientes modernos de TI estão mais conectados do que nunca. “As APIs, a automação e os serviços em nuvem criam mais formas para que invasores invadam as redes”, continuou ele.

Os invasores utilizam automação e IA para se deslocarem pelas redes mais rapidamente do que as equipes de segurança conseguem reagir. As ferramentas tradicionais de segurança, por si só, não conseguem detê-los.

Como Bittencourt destacou: “A segmentação inteligente é necessária para muito mais do que apenas o cumprimento das normas. Isso agora é fundamental para manter as empresas em funcionamento.”