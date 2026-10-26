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Acelerando a estratégia Zero Trust por meio de visibilidade e segmentação
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Visibilidade total acelera a estratégia Zero Trust
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As organizações não podem proteger aquilo que não conseguem ver. A CG One utiliza a Akamai Guardicore Segmentation para mapear o tráfego em tempo real, oferecendo aos clientes uma visão clara de como os sistemas se conectam. Isso elimina as suposições e ajuda as equipes a criar políticas de Zero Trust precisas com mais agilidade.
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A segmentação interrompe o movimento lateral
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Uma única violação pode se espalhar rapidamente por uma rede plana. A Akamai Guardicore Segmentation ajuda a isolar sistemas e a controlar o tráfego entre eles, impedindo que invasores avancem mais profundamente no ambiente e limitando o impacto de um ataque.
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Uma contenção mais rápida reduz o impacto nos negócios
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Quando um ataque de ransomware ocorre, cada hora é crucial. A CG One utiliza a Akamai Guardicore Segmentation para isolar rapidamente sistemas infectados, ajudando os clientes a conter ameaças em poucas horas. Isso reduz o tempo de inatividade, as interrupções nas operações e os custos de recuperação.
Proteger ambientes digitais complexos em todo o Brasil
A CG One permite que organizações em todo o Brasil protejam seus ambientes digitais contra ciberameaças. Ele oferece suporte a mais de 500 empresas por meio de serviços de segurança de infraestrutura, proteção de identidade, segurança de aplicações e segurança gerenciada.
À medida que as ameaças se tornam mais complexas, a CG One ajuda os clientes a adotarem a segurança Zero Trust. Para reforçar essa abordagem, a CG One firmou parceria com a Akamai e utiliza a Akamai Guardicore Segmentation para que os clientes possam visualizar, controlar e isolar o tráfego dentro de seus ambientes. Isso permite que eles respondam mais rapidamente às ameaças, impeçam que os ataques se espalhem e reduzam os riscos em um cenário de ameaças acelerado pela IA.
A segurança começa com visibilidade e controle
De acordo com Fernando Bittencourt, diretor da CG One, as equipes de segurança atuais precisam verificar constantemente as identidades, o comportamento dos dispositivos e o tráfego das aplicações. Por esse motivo, a abordagem da CG One em relação à segurança começa pela visibilidade. “Não é possível proteger o que você não compreende dentro da sua rede”, disse Bittencourt.
Essa visibilidade é essencial, já que os ambientes modernos de TI estão mais conectados do que nunca. “As APIs, a automação e os serviços em nuvem criam mais formas para que invasores invadam as redes”, continuou ele.
Os invasores utilizam automação e IA para se deslocarem pelas redes mais rapidamente do que as equipes de segurança conseguem reagir. As ferramentas tradicionais de segurança, por si só, não conseguem detê-los.
Como Bittencourt destacou: “A segmentação inteligente é necessária para muito mais do que apenas o cumprimento das normas. Isso agora é fundamental para manter as empresas em funcionamento.”
Possibilitar a rápida implementação de uma proteção mais robusta com a Akamai
A CG One utiliza a Akamai Guardicore Segmentation para possibilitar essa segmentação. A parceria combina a tecnologia de ponta da Akamai com a vasta experiência da CG One em entrega e implementação ágeis.
“A Akamai fornece a plataforma de microssegmentação, e nós trazemos a expertise necessária para implementá-la de forma eficaz. Juntos, oferecemos mais segurança aos clientes”, disse Bittencourt.
Os principais recursos da Akamai Guardicore Segmentation incluem:
Mostra o tráfego de rede: oferece visibilidade detalhada dos fluxos de tráfego e do comportamento das aplicações em tempo real. Isso ajuda as equipes a elaborar políticas de segmentação com base no comportamento real, e não em suposições.
Limita a propagação do ataque: permite a microssegmentação para controlar o tráfego entre aplicações, usuários e sistemas, além de limitar o movimento lateral após uma violação.
Testa e aplica políticas: permite que as equipes de segurança simulem o impacto das políticas antes de colocá-las em operação. Bloqueia comunicações não autorizadas por padrão e utiliza IA para gerar recomendações de políticas baseadas no princípio do privilégio mínimo.
Funciona em diversos ambientes: oferece suporte a controles baseados em agente para máquinas virtuais e servidores, bem como opções sem agente para ambientes de IoT e OT (tecnologia operacional).
“A Akamai Guardicore Segmentation nos ajuda a conter ataques rapidamente, antes que as ameaças se espalhem.”— Fernando Bittencourt, Diretor, CG One
De redes planas a ambientes segmentados
Muitas organizações acreditam que a implantação da microssegmentação leva anos. Isso costuma acontecer porque eles começam sem ter uma visão clara de como os sistemas se conectam e se comunicam.
A CG One ajuda os clientes a passar rapidamente de uma rede “plana” e vulnerável para uma rede totalmente segmentada. Com o mapeamento de dependências da Akamai Guardicore Segmentation, a CG One pode visualizar padrões de tráfego em tempo real e criar políticas com base no comportamento real.
“Essa abordagem baseada em dados elimina as suposições e reduz significativamente o tempo de configuração. Isso significa que podemos implementar uma rede totalmente segmentada em muito menos tempo, sem interromper as operações da empresa”, disse Bittencourt.
Resposta mais rápida quando ocorrem ataques
Quando ocorre um ataque, a Akamai Guardicore Segmentation ajuda a isolar rapidamente os sistemas afetados. Isso limita os danos e reduz o tempo de inatividade.
“Quando um sistema é comprometido, a combinação da implantação estratégica do CG One com a aplicação granular de políticas da Akamai Guardicore Segmentation impede que um invasor alcance o restante da rede”, explicou Bittencourt.
Bittencourt compartilhou um exemplo da vida real. Um cliente do setor educacional sofreu um ataque de ransomware que bloqueou os sistemas e criptografou os dados. Diante de grandes riscos financeiros e de reputação, a empresa recorreu à CG One.
A CG One reagiu rapidamente, utilizando a Akamai Guardicore Segmentation para isolar os sistemas infectados e impedir a propagação do malware. “A Akamai Guardicore Segmentation nos proporcionou o controle de que precisávamos para conter rapidamente o ataque e impedir o movimento lateral”, disse Bittencourt.
O cliente se recuperou em três dias, um prazo significativamente mais rápido do que os prazos habituais de recuperação em casos de ransomware. “Graças a uma resposta bem coordenada, apoiada pela Akamai Guardicore Segmentation, nosso cliente se recuperou cerca de sete vezes mais rápido do que os 21 dias habituais para esse tipo de ataque. A segmentação transformou o que poderia ter sido uma crise em toda a empresa em um incidente contido e controlável”, continuou ele.
Expandir a estratégia Zero Trust em todo o Brasil
À medida que os ataques se tornam cada vez mais automatizados e rápidos, a segmentação passou a ser um elemento fundamental na forma como a CG One ajuda as organizações a se defenderem contra as ameaças modernas. Bittencourt acredita que essa abordagem só vai ganhar importância — e a tecnologia da Akamai, aliada à expertise da CG One, torna isso possível.
“A Akamai oferece visibilidade superior e controle granular, enquanto nós fornecemos a expertise local para adaptar a tecnologia ao ambiente de cada cliente. Isso nos permite implementar o Zero Trust em grande escala e garantir uma proteção eficaz desde o primeiro dia”, concluiu Bittencourt.
Sobre a CG One
A CG One é a evolução da marca Compugraf. Com mais de 40 anos de experiência no mercado de tecnologia, a empresa é especializada em oferecer soluções de cibersegurança eficazes, proporcionando proteção abrangente para os ecossistemas digitais corporativos. A empresa desenvolve e gerencia soluções estratégicas nas áreas de segurança em IA, segurança de infraestrutura, segurança de identidade e usuários, AppSec e DevOps, e Serviços Gerenciados de Segurança (MSS). A equipe altamente qualificada e certificada da CG One tem garantido operações seguras para mais de 500 empresas de diversos portes e setores em todo o Brasil.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.