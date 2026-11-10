[00:00–00:06] Futura transição da fase de experimentação para a produção: Jon Alexander antecipa que, nos próximos desenvolvimentos, as organizações passarão a transferir as iniciativas de IA dos ambientes experimentais de laboratório diretamente para a produção.



[00:06–00:10] Sequência de título: Uma imagem animada apresenta o tema da sessão: “Da experimentação com IA à produção”.



[00:10–00:47] Modelos atuais de adoção nas empresas e abordagens híbridas: Alexander observa que a maioria das empresas ainda se encontra em uma fase de experimentação ou divide sua estratégia entre o acesso a modelos de base por meio de APIs e a implantação de modelos menores e especializados em infraestrutura privada, a fim de gerenciar custos e otimizar o desempenho.



[00:47–01:14] Superando o abismo para a produção empresarial: Alexander identifica os principais requisitos empresariais para o dimensionamento da produção, incluindo desempenho, confiabilidade e proteção de dados, descrevendo a transição da fase de experimentação em laboratório para a produção como um grande abismo a ser superado.



[01:14–01:34] Recursos da plataforma e infraestrutura de tempo de execução: Alexander destaca o foco da Akamai em fornecer ambientes seguros de execução em tempo de execução, monitoramento robusto e infraestrutura de proteção para dar suporte a agentes autônomos em grande escala.



[01:34–01:40] Fim do vídeo sobre a Akamai Cloud: Uma sequência animada de encerramento exibe o logotipo da Akamai Cloud.