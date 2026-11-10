[00:00–00:07] Reimaginando a arquitetura da web: Matt Butcher explica que o setor moderno está criando uma forma totalmente nova de vivenciar a internet, em comparação com a forma como ela foi originalmente projetada e construída.



[00:07–00:10] Sequência de título: Uma sequência gráfica animada apresenta o tema “O Futuro da Web”.



[00:10–00:33] Surgimento de questões arquitetônicas fundamentais: Butcher compartilha uma pergunta memorável que recebeu de um participante da AGNTCon sobre como será o futuro da web para a Akamai, destacando que os desenvolvedores devem refletir profundamente sobre essa mudança ao longo do próximo ano.



[00:33–00:50] Repensando aplicativos, experiência do usuário e identidade de marca: Butcher explica como essa transição exige uma reavaliação de conceitos fundamentais, incluindo a estrutura dos aplicativos, o design da experiência do usuário e a identidade visual da empresa, quando os agentes autônomos se tornam a interface principal.



[00:50–01:08] Tornar conteúdos e serviços acessíveis aos usuários de IA: Butcher aborda a necessidade imediata de descobrir do que os agentes são capazes e garantir que o conteúdo proprietário, o valor agregado e os aplicativos SaaS sejam adaptados para a IA como público-alvo.



[01:08–01:30] Aumento do tráfego de bots e transformação do setor: Butcher observa que a Akamai tem registrado um aumento contínuo no tráfego de rede proveniente de bots e agentes, indicando que os agentes autônomos devem se tornar o meio dominante pelo qual as pessoas acessam a internet.



[01:30–01:36] Fim do vídeo sobre a Akamai Cloud: Um gráfico animado de encerramento exibe o logotipo da Akamai Cloud.

