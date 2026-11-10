[00:00–00:08] Armadilhas arquitetônicas e despesas descontroladas: Jon Alexander explica que uma arquitetura de aplicativos não otimizada pode transformar a implantação de IA em uma iniciativa onerosa, na qual os custos superam o valor agregado para os negócios.



[00:08–00:12] Sequência de título: Um título animado exibe o tema da sessão: “Reduzindo os custos de inferência da IA”.



[00:12–00:31] Começando pelos modelos de nível de fronteira: Alexander explica que os desenvolvedores que criam novos aplicativos geralmente começam com modelos de ponta para testar a funcionalidade e comprovar a viabilidade do conceito antes de fazer concessões.



[00:31–00:58] Métricas pós-validação e gerenciamento de custos: Alexander explica como as equipes, posteriormente, aprimoram o desempenho em relação ao tempo até o primeiro token, à latência do token, à precisão e aos limites de segurança, observando que o controle de custos se torna uma prioridade fundamental.



[00:58–01:17] Dimensionamento do modelo e eficiência de execução: Alexander aborda como promover a redução de custos por meio da seleção de escalas de modelo adequadas, comparando arquiteturas com trilhões de parâmetros com aquelas com bilhões de parâmetros e otimizando os ambientes de execução.



[01:17–01:39] Padrões de interação entre agentes e eficiência sistêmica: Alexander observa que as formas específicas como um agente interage com um modelo exercem um impacto desproporcional na qualidade dos resultados, na precisão do sistema e nas despesas operacionais.



[01:39–01:46] Fim do vídeo sobre a Akamai Cloud: Um gráfico animado de encerramento exibe o logotipo da Akamai Cloud.

