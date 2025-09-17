它的最大好处在于，为关键的 SSE 应用场景提供针对性强且高效的处理方式，实现卓越性能，降低复杂度及总体拥有成本。
要点汇总
- Akamai Enterprise Application Access 和 Secure Enterprise Browser 的组合，为关键的 SSE 应用场景提供针对性强且高效的处理方式。
- 此解决方案可为私有企业应用程序提供 Zero Trust Network Acces (ZTNA)，并为 SaaS 应用程序和互联网访问提供高级浏览器安全防护。
- 该解决方案可提供卓越性能，降低复杂度及总体拥有成本。
- 通过兼容现有浏览器，可最大限度减少用户使用阻力。
- 无需全面的 SSE 平台许可和广泛的专业服务。
常见问题
它以基于身份的细粒度企业应用程序访问权限，取代广泛的网络访问权限，并依据用户身份、设备态势及实时风险评估实施动态安全策略，确保安全访问。
因为它能将任何浏览器转变为供互联网和 SaaS 访问使用的企业级安全浏览器。
当企业需要应对关键 SSE 应用场景，如安全的应用程序访问、网络安全以及数据保护，同时最大程度减少用户使用障碍并降低复杂度时，使用该方案能收获显著好处。
此解决方案能为需要为其私有企业应用程序、SaaS 应用程序及互联网访问提供可靠保护，同时又要最大程度降低用户使用障碍并降低复杂度的企业带来实际好处。
它具备私有应用程序访问控制能力，以基于身份的细粒度企业应用程序访问权限，取代广泛的网络访问权限。
它依靠实时分析内容、屏蔽敏感数据，以及在 SaaS 应用程序、Web 浏览和 AI LLM 实施策略，提供全面的数据丢失防范功能。
此组合采用精简架构，提供核心安全访问和 Web 安全功能，无需获取全面的 SSE 平台许可，也无需借助广泛的专业服务，从而降低了复杂度和成本。