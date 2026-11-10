[00:00–00:07] 重构 Web 架构：Matt Butcher 解释道，与 Web 最初的设计与构建方式相比，现代行业正在构建一种全新的 Web 体验方式。



[00:07–00:10] 片头：一段动态图形画面引出了本次主题：“Web 的未来”。



[00:10–00:33] 基础架构问题的浮现：Butcher 分享了一位与会者在 AGNTCon 上提出的一个令人深思的问题——对 Akamai 而言，Web 的未来将走向何方。他强调，在未来一年里，开发人员必须对这一转变进行深入思考。



[00:33–00:50] 重新思考应用程序、用户体验与品牌塑造：Butcher 详细阐述了，当自主智能体成为主要交互界面时，这一转变必然要求我们重新审视各项核心概念，包括应用程序的结构形态、用户体验设计以及企业品牌塑造。



[00:50–01:08] 使内容与服务可供 AI 用户访问：Butcher 探讨了当务之急，即不仅要深入了解智能体的能力，还要确保专有内容、价值以及 SaaS 应用程序能够针对“以 AI 为最终受众”进行量身定制。



[01:08–01:30] 爬虫程序流量激增与行业转型：Butcher 指出，Akamai 监测到爬虫程序与智能体网络流量持续激增，这表明自主智能体将成为人们体验 Web 的主要媒介。



[01:30–01:36] Akamai Cloud 片尾：一段动态片尾画面显示出 Akamai Cloud 标志。

