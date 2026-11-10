[00:00–00:08] 架构陷阱与成本失控：Jon Alexander 解释道，未经优化的应用程序架构会使 AI 部署沦为一项成本高昂的举措，其投入成本甚至会超过所带来的业务价值。



[00:08–00:12] 片头：一段动态片头字幕展示了本环节的主题：“降低 AI 推理成本”。



[00:12–00:31] 从前沿模型切入：Alexander 解释道，构建新应用程序的开发人员通常会从顶级的“前沿模型”入手，以测试功能并验证概念，然后再根据情况做出取舍。



[00:31–00:58] 验证后指标与成本管理：Alexander 详细阐述了团队随后如何围绕首 Token 延迟、Token 延迟、准确性以及防护措施来进行性能优化，并指出控制成本已成为首要任务。



[00:58–01:17] 模型规模与运行时效率：Alexander 探讨了如何通过选择合适的模型规模、对比万亿参数与十亿参数架构的差异以及精简运行时环境来降低成本。



[01:17–01:39] 智能体交互模式与系统效率：Alexander 观察到，智能体与模型交互的具体方式会对输出质量、系统准确性以及运营支出产生巨大影响。



[01:39–01:46] Akamai Cloud 片尾：一段动态片尾画面显示出 Akamai Cloud 标志。

