Clona el proyecto:

git clone https://github.com/akamai-developers/rag-langgraph-k8s-quickstart.git

cd rag-langgraph-k8s-quickstart

Copia el archivo de ejemplo de Terraform y configúralo con tu token de API de Akamai Cloud y las opciones de recursos que prefieras.

cp terraform/terraform.tfvars.example terraform/terraform.tfvars

Provisión del clúster LKE, dos bases de datos PostgreSQL y un bucket de almacenamiento de objetos.

cd terraform terraform

init

terraform plan terraform

aplicar

Mantén los resultados de Terraform protegidos. Contienen información confidencial sobre la conexión.