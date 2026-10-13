Clone o projeto:

git clone https://github.com/akamai-developers/rag-langgraph-k8s-quickstart.git

cd rag-langgraph-k8s-quickstart

Copie o arquivo de exemplo do Terraform e configure-o com seu token da API do Akamai Cloud e as configurações de recursos de sua preferência:

cp terraform/terraform.tfvars.example terraform/terraform.tfvars

Provisione o cluster LKE, dois bancos de dados PostgreSQL e um bucket de Object Storage:

cd terraform

terraform init

terraform plan

terraform apply

Mantenha as saídas do Terraform em segurança. Elas contêm detalhes confidenciais de conexão.