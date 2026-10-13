Klonen Sie das Projekt:

git clone https://github.com/akamai-developers/rag-langgraph-k8s-quickstart.git

cd rag-langgraph-k8s-quickstart

Kopieren Sie die Terraform-Beispieldatei und konfigurieren Sie sie mit Ihrem Akamai Cloud-API‑Token und den bevorzugten Ressourceneinstellungen:

cp terraform/terraform.tfvars.example terraform/terraform.tfvars

Stellen Sie das LKE‑Cluster, zwei PostgreSQL-Datenbanken und den Object-Storage-Bucket bereit:

cd terraform

terraform init

terraform plan

terraform apply

Sorgen Sie für sichere Terraform-Ausgaben – sie enthalten vertrauliche Verbindungsdetails.