La ciberseguridad es la protección de las redes, los sistemas, los datos, las aplicaciones y los dispositivos de TI (tecnología de la información) contra los ataques. Los ciberataques suelen estar diseñados para interrumpir las operaciones empresariales, obtener acceso no autorizado a los sistemas, tomar datos o propiedad intelectual, o bien robar o exigir dinero a las organizaciones. Una ciberseguridad sólida requiere una defensa multicapa que incluya tecnologías, procesos, políticas y experiencia en cuestiones de seguridad para proteger a las organizaciones de los ataques que pueden impedir la actividad comercial y perjudicar la reputación.
¿Para qué se ha diseñado un programa de ciberseguridad?
Los programas de ciberseguridad eficaces se han diseñado para identificar las amenazas y acabar con ellas lo antes posible. Las tecnologías de ciberseguridad pueden estar diseñadas para detener las amenazas antes de entrar en una red o para reconocer y detener los ataques en curso. Debido al gran volumen y a la creciente sofisticación de los ciberataques, muchos programas de ciberseguridad se centran tanto en detener los ataques como en garantizar la continuidad del negocio durante los que atraviesan las defensas iniciales.
¿Por qué es importante la ciberseguridad?
Las redes, las aplicaciones y los datos de los sistemas de TI son fundamentales para las operaciones de todas las organizaciones. A medida que el mundo empresarial se vuelve cada vez más interconectado, estos recursos son más valiosos para los ciberdelincuentes y más vulnerables a la ciberdelincuencia, las filtraciones de datos y los ataques. Un sólido programa de ciberseguridad ayuda a las organizaciones a evitar la pérdida de datos (protección de datos), el daño a la reputación y un impacto negativo en los resultados.
¿Qué es una amenaza de ciberseguridad?
Aunque el panorama de amenazas evoluciona constantemente, existen categorías de métodos de ciberataque comunes que siguen planteando un desafío para los programas de ciberseguridad.
Malware : se trata de un software malicioso, como virus, gusanos o spyware, diseñado para robar datos o dañar redes y sistemas.
Ataques de ransomware - Ataques que utilizan una forma de malware que cifra los archivos dentro de una red de destino, lo que permite a los ciberdelincuentes obtener un rescate antes de proporcionar una clave de cifrado que restaure el acceso a los datos importantes.
Ataques de phishing - Estos utilizan correos electrónicos o mensajes de texto fraudulentos que parecen proceder de una fuente de confianza. El phishing permite a los atacantes obtener acceso a los datos o robar dinero al convencer a la víctima para que revele sus credenciales de inicio de sesión, números de cuenta, información de tarjetas de crédito y otra información confidencial.
Amenazas internas - Son personas, como empleados, partners o proveedores actuales o antiguos que abusan de su permiso para acceder a redes o sistemas de información con el fin de robar datos o realizar un ataque.
Ataques de denegación de servicio (DoS) o distribuidos de denegación de servicio (DDoS) - Provocan el bloqueo de redes, sitios web o servidores. Un ataque de denegación de servicio inunda un objetivo con un número abrumador de solicitudes hasta que este ya no puede funcionar con normalidad o seguir atendiendo solicitudes legítimas.
Amenazas persistentes avanzadas (ATP) - Ataques de ciberseguridad prolongados en los que un intruso se infiltra en el sistema y permanece desapercibido durante un periodo de tiempo prolongado para robar información confidencial o espiar la actividad de la organización objetivo.
Ataques de máquina intermediaria - Son un método en el que los hackers (atacantes) se insertan a escondidas en medio de la comunicación entre dos usuarios para robar datos o credenciales, o bien para suplantar a un usuario.
Inyección SQL - Técnica en la que los atacantes insertan código malicioso en un sitio web o una aplicación para obtener acceso no autorizado y robar o manipular información de una base de datos.
- Botnets - Redes de ordenadores infectados por malware que pueden ser controladas por un ciberdelincuente para montar ataques a gran escala en un sistema informático objetivo.
¿Cuáles son los elementos o tipos de ciberseguridad?
Las medidas de seguridad de un programa de ciberseguridad sólido incluirán tecnología, procesos y políticas para proteger las partes críticas del ecosistema de TI. Entre ellos, se incluyen:
Seguridad de la red o de la información - Protege contra ataques dirigidos a las vulnerabilidades y los sistemas operativos, así como a la arquitectura de red, los servidores, los hosts, los puntos de acceso inalámbricos y los protocolos de red.
Seguridad en la nube - Protege los datos, las aplicaciones y la infraestructura que residen en nubes públicas, privadas o híbridas.
Seguridad del Internet de las cosas (IoT) - Se encarga de proteger a miles o millones de dispositivos que forman parte de una red de IoT.
Seguridad de aplicaciones - Evita que los atacantes aprovechen las vulnerabilidades del software.
Gestión de acceso e identidades - Controla los permisos concedidos a las personas para acceder a los sistemas, las aplicaciones y los datos.
Seguridad de extremos - Se centra en proteger los dispositivos conectados a Internet, como portátiles, servidores y teléfonos móviles.
- Soluciones de seguridad de datos - Protegen los datos y activos de información confidenciales en reposo o en tránsito mediante métodos como el cifrado y las copias de seguridad de los datos.
¿Cuáles son los desafíos de ciberseguridad comunes?
Entre los principales desafíos para garantizar la ciberseguridad se incluyen:
Una evolución de las amenazas. Los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente los métodos e inventan nuevas formas de penetrar en las defensas de seguridad. Para protegerse contra los ataques, las organizaciones deben revisar continuamente la eficacia de sus programas de seguridad y adoptar nuevas tecnologías para combatir los métodos de ataque que cambian rápidamente.
Error humano. El comportamiento y las acciones de los usuarios suelen ser el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. Como resultado, la educación sobre concienciación en materia de seguridad debe formar parte de cualquier programa de seguridad multicapa.
Aumento de la dependencia de los sistemas de TI y los servicios en la nube. Para seguir siendo competitivas, las organizaciones están trasladando más recursos a la nube y confiando más que nunca en los sistemas de TI, lo que aumenta el tamaño de su superficie de ataque.
Trabajo remoto. Cada vez más usuarios trabajan de forma remota o desde casa, lo que aumenta el riesgo de que sus conexiones y dispositivos se vean comprometidos.
- Políticas BYOD ("traiga su propio dispositivo"). Dado que cada vez más usuarios prefieren acceder a una red corporativa con sus propios portátiles y smartphones, las organizaciones tienen dificultades para proteger estos dispositivos.
¿Cuáles son las prácticas recomendadas de ciberseguridad?
Invertir en una solución de seguridad integral. El enfoque más eficaz para la ciberseguridad es una defensa multicapa que protege a una organización y a la infraestructura crítica contra una amplia gama de amenazas.
Implementar un enfoque Zero Trust. Las defensas tradicionales basadas en el perímetro (como firewalls y software antivirus) asumen que cualquier tráfico o usuario que ya se encuentre dentro de la red puede ser de confianza. Sin embargo, este enfoque no es eficaz contra los ataques que llegan y se desplazan lateralmente dentro de una red para infectar dispositivos y sistemas de acceso. Un enfoque Zero Trust para la ciberseguridad asume que cualquier solicitud puede verse comprometida y requiere que todos los usuarios, dispositivos y conexiones se autentiquen antes de que se conceda el acceso.
Implantar una sólida tecnología de gestión de acceso e identidades (IAM). Las soluciones IAM definen los roles y privilegios de acceso de los usuarios. Las soluciones de gestión de acceso e identidades sólidas requieren una autenticación multifactorial y proporcionan visibilidad de las actividades sospechosas en los terminales.
