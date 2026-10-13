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La vida en Akamai

Solucionamos problemas y compartimos la pasión por la tecnología y la innovación

Buscar puestos de trabajo

Una cultura profundamente conectada que impulsa el mundo con la innovación

El trabajo excelente se potencia a través de la colaboración. En Akamai, nuestro objetivo compartido impulsa la innovación, mejorando constantemente lo que es posible. Juntos, hacemos que las nuevas ideas prosperen.

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Nuestra cultura en el lugar de trabajo

En Akamai, trabajamos juntos con una incesante búsqueda de la excelencia para resolver los mayores desafíos de Internet y para potenciar y proteger la vida online.

Independientemente de la ubicación, el puesto o la antigüedad, nos exigimos cumplir los más altos estándares. Nos apoyamos y nos reconocemos mutuamente, actuamos con urgencia e innovamos prestando atención a los detalles.

Nuestras decisiones se basan en los datos, la experiencia y conocimientos en la materia, la colaboración eficaz y los resultados claros. Hacemos grandes avances constantemente actuando con velocidad y decisión. Creamos el futuro de la tecnología adoptando el cambio y utilizando estratégicamente la inteligencia artificial. Combinamos perspectivas variadas y trabajamos con integridad en todo momento.

Esto es lo que significa trabajar en Akamai.

Los valores fundamentales que impulsan a nuestro equipo global

Así es como generamos confianza, impulsamos la innovación y ofrecemos seguridad todos los días y en cualquier lugar

El cliente es lo primero

Situamos a nuestros clientes a la vanguardia de todo lo que hacemos. Su éxito es nuestro éxito.

Compromiso

Proporcionamos apoyo activo y ventajas significativas a las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

Inclusión

Nos tratamos mutuamente con respeto y dignidad, y valoramos y celebramos la diversidad de pensamientos, ideas y soluciones.

Innovación

Nos retamos a nosotros mismos a crear nuevos productos que ofrezcan un verdadero valor al cliente y logren resultados sin precedentes.

Integridad y confianza

Dirigimos nuestro negocio con el más alto grado de ética, honestidad y transparencia, siempre pensando en el bien común de todos.

Una sola Akamai

Construimos el éxito mediante el intercambio habilidades e ideas para conseguir soluciones beneficiosas que ayuden mejor tanto a nuestros clientes como a nuestros equipos.

Aprendizaje continuo

Buscamos oportunidades para aprender, enseñar y aplicar nuestras nuevas habilidades. Nos adaptamos a las nuevas tecnologías y somos responsables los unos de los otros para aplicar nuevas formas de trabajo.

Urgencia y persistencia

Siguiendo el ejemplo de Danny Lewin, nuestro cofundador, actuamos siempre con coraje y sentido de la urgencia para resolver los problemas más complejos.

Beneficios globales

Ventajas para respaldar su salud, bienestar, finanzas y vida fuera del trabajo.

Salud y bienestar

Manténgase saludable con la cobertura médica y dental (varía según la ubicación), ventajas en gimnasios, herramientas de seguimiento de la actividad física y mucho más.

Apoyo a la salud mental

Localice los recursos y programas de salud mental confidenciales y de apoyo que más le interesen a través de Lyra.

Ventajas para planificación familiar

Obtenga atención integral de fertilidad, hormonal y de planificación familiar a través del programa Carrot.

Programas de apoyo financiero

Obtenga herramientas y asistencia para gestionar sus finanzas y planes para el futuro.

FlexBase: nuestro programa de trabajo flexible

Elija donde trabajar: desde casa, la oficina o una combinación de ambas, con ayuda para configurar su entorno ideal.

Programas de apoyo jurídico

Acceda a recursos y orientación jurídica para sus asuntos personales o profesionales.

Días de bienestar

Recargue las pilas con tiempo libre remunerado para respaldar su bienestar mental y físico.

Días de voluntariado

Tómese tiempo libre remunerado para ofrecerse como voluntario para las causas y comunidades que más le importen.

Movilidad que potencia la flexibilidad

Disfrute del trabajo remoto a corto plazo desde ubicaciones globales aprobadas, de acuerdo con nuestra política de trabajo remoto temporal.

Beneficios específicos por país

Además de nuestros beneficios globales, también existen otros específicos por región, diseñados para cubrir las necesidades locales. Selecciona tu región a continuación para explorar los que tienes disponibles.

Costa Rica

Descubra las ventajas

India

Descubra las ventajas

Israel

Descubra las ventajas

Japón

Descubra las ventajas

Polonia

Descubra las ventajas

Estados Unidos

Descubra las ventajas

Comunidad

Encuentre su camino, desarrolle sus habilidades y prospere en una comunidad en cada punto de su carrera profesional

Akamai tech professionals collaborating in a workspace highlighting community and career opportunities

Carreras profesionales

Desarrolle sus habilidades y afronte desafíos mientras ayuda a hacer la vida mejor para miles de millones de personas, billones de veces al día.  

Explorar las carreras profesionales
Akamai early career professionals collaborating in a workspace highlighting community and careers

Inicio de la carrera profesional

Empiece fuerte con apoyo para explorar, crear y prosperar en una comunidad global que da la bienvenida a las ideas frescas.  

Explorar el inicio de la carrera profesional
Akamai employees collaborating in a workspace highlighting Employee Resource Groups and community

Nuestros grupos de recursos para empleados

Únase a una comunidad diversa e inclusiva donde cada punto de vista importa y en la que realmente innovamos juntos.  

Explorar los ERG

Escuche a nuestros empleados

Conectémonos para hacer crecer su carrera profesional

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Manténgase en contacto con nuestro equipo global de talentos para recibir actualizaciones sobre nuevas funciones, eventos y mucho más.

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