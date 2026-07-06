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Avisos legales para la región de EMEA

Detalles de la entidad regional y directorio de contacto

La siguiente lista está organizada por países en orden alfabético. Seleccione el país específico en el que usted o su
organización están colaborando con Akamai.  

Bélgica
 

República Checa
 

Dinamarca
 

Francia
 

Alemania
 

Irlanda

Israel
 

Italia
 

Luxemburgo
 

Países Bajos
 

Polonia
 

España

Suecia
 

Suiza
 

Turquía
 

Emiratos Árabes Unidos
 

Reino Unido

Países
 

Bélgica

Akamai Technologies Belgium SRL

Dirección registrada: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Bruselas
Número de identificación fiscal: 0535.839.579
Número de identificación a efectos del IVA: BE535.839.579
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
 

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República Checa

Akamai Technologies s.r.o.

Número de identificación: 24142344
Dirección registrada: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga
Información sobre la inscripción en el Registro Mercantil: La empresa está registrada en el Registro Mercantil mantenido por el Juzgado Municipal de Praga, Archivo C 182522
Importe del capital registrado: 200 000 CZK
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

 

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Dinamarca

Akamai Technologies Denmark ApS


Dirección registrada: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhague V, Dinamarca
Número de registro mercantil (CVR): 36026650
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
 

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Francia

Akamai Technologies SARL


Akamai Technologies SARL con capital de 1 943 102,45 €
RCS París B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Dirección registrada: 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 París, Francia
Teléfono: +33-156 696 200
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Director de publicaciones: Gerald Deck


Desarrollo y alojamiento del sitio: Akamai Technologies, Inc.  145 Broadway  Cambridge, Massachusetts 02142
EE. UU. - +1-877 325 2624

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Alemania

Akamai Technologies GmbH


Dirección registrada: Parkring 22, D-85748 Garching
Sede central de la empresa: Garching
Tribunal de registro: Tribunal del distrito de Múnich
Capital social (EUR): 25 000,00
Número de registro mercantil: HRB 129886
Número de identificación a efectos del IVA: DE 206360295
Número de identificación fiscal: 143/112/20307
Directores ejecutivos: David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Teléfono (general): +49-899 400 60
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
 

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Irlanda

Akamai Technologies Ireland Limited


Dirección registrada: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublín 2, D02 C624 Irlanda
Inscrita en la Oficina de Registro Mercantil (CRO) con el número de identificación de la empresa: 390724
Número de identificación fiscal: 6410724I
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com


Akamai Ireland Unlimited Company


Dirección registrada: 25 North Wall Quay, Dublín 1, D01 H104, Irlanda
Inscrita en la Oficina de Registro Mercantil (CRO) con el número de identificación de la empresa: 677109
Número de identificación fiscal: 3704420CH
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

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Israel

Akamai Technologies Israel Ltd


Dirección registrada: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
Número de registro de la empresa: 514082999
Número de identificación a efectos del IVA: 514082999
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
 

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Italia

Akamai Technologies S.R.L.


Dirección registrada: Foro Buonaparte 70, 20121 Milán (MI), Italia
Capital social totalmente suscrito y desembolsado: 10 000 €
Número REA: MI-1877384
Número de identificación a efectos del IVA y número de identificación fiscal: IT06216380961
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
 

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Luxemburgo

Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.


Dirección registrada: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo
Número de registro de la empresa: B 195902
Importe del capital registrado: BE535.839.579
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
 

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Países Bajos

Akamai International B.V.


Dirección registrada: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Ámsterdam, Países Bajos
Registrado por: Cámara de Comercio de Ámsterdam, Países Bajos
Número de registro: 34159661
Número de identificación a efectos del IVA: NL 8100.63. 311.B01
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com


Akamai Technologies Netherlands B.V.


Dirección registrada: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Ámsterdam, Países Bajos
Registrado por: Cámara de Comercio de Ámsterdam, Países Bajos
Número de registro: 34153909
Número de identificación a efectos del IVA: 810086700B01
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

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Polonia

Akamai Technologies Poland sp. z.o.o


Sede registrada: ul. Opolska 100, 31-323 Cracovia
Tribunal de registro: Tribunal del distrito de Cracovia – Śródmieście en Cracovia, XI División Económica del Juzgado Nacional de Registros
Número KRS: 0000384002
Capital social: 40 000 PLN
Número de identificación fiscal (NIP): 1132832376
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

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España

Akamai Technologies Spain S.L.U.


De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa de lo siguiente:
Nombre de la empresa: Akamai Technologies Spain S.L.U.
Sede registrada: Paseo de la Castellana 91, 3.ª planta, 28046 Madrid, España
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Teléfono de contacto: +34-917 933 243
CIF: Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 22 270, libro 0, folio 117, sección 8, página M-397520, inscripción 1
La actividad de Akamai Technologies Spain S.L.U no está sujeta a ninguna autorización administrativa.
Actualmente, la empresa no se adhiere a ninguno de los códigos regulados en el artículo 18 de la Ley española 34/2002.

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Suecia

Akamai Technologies AB


Dirección registrada: Malmskillnadsgatan 44 A, 111 57 Estocolmo, Suecia
Número de registro de la empresa: 556754-5214
Número de identificación a efectos del IVA: SE556754521401
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

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Suiza

Akamai Technologies International AG


Sede registrada: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suiza
Número de registro de la empresa: CHE-115.356.067
Número de identificación a efectos del IVA: CHE-115.356.067 MWST
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

 

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Turquía

Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi


Sede registrada: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. N.º: 1/1, Sarıyer/Estambul
Número de registro de la empresa: 870873
Capital social: 210 000,00 TL
Número de identificación fiscal: 0120317431
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

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Emiratos Árabes Unidos

Akamai Technologies Limited (sucursal de Dubái)


Dirección registrada: Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit N.º 1704,
17th Floor, Makani N.º. 1428776320
PO Box 74597
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Número de identificación fiscal (TRN): 100334224100003
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

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Reino Unido

Akamai Technologies Limited


Dirección registrada: Nivel 3, 58-60 Berners Street, Londres, Reino Unido, W1T 3NQ
Número de registro de la empresa:
03921701
Número de identificación a efectos del IVA: 745091237
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com

 

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