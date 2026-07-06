Avisos legales para la región de EMEA

Detalles de la entidad regional y directorio de contacto
La siguiente lista está organizada por países en orden alfabético. Seleccione el país específico en el que usted o su
organización están colaborando con Akamai.
Países
Bélgica
Akamai Technologies Belgium SRL
Dirección registrada: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Bruselas
Número de identificación fiscal: 0535.839.579
Número de identificación a efectos del IVA: BE535.839.579
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
República Checa
Akamai Technologies s.r.o.
Número de identificación: 24142344
Dirección registrada: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga
Información sobre la inscripción en el Registro Mercantil: La empresa está registrada en el Registro Mercantil mantenido por el Juzgado Municipal de Praga, Archivo C 182522
Importe del capital registrado: 200 000 CZK
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Dinamarca
Akamai Technologies Denmark ApS
Dirección registrada: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhague V, Dinamarca
Número de registro mercantil (CVR): 36026650
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Francia
Akamai Technologies SARL
Akamai Technologies SARL con capital de 1 943 102,45 €
RCS París B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Dirección registrada: 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 París, Francia
Teléfono: +33-156 696 200
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Director de publicaciones: Gerald Deck
Desarrollo y alojamiento del sitio: Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
EE. UU. - +1-877 325 2624
Alemania
Akamai Technologies GmbH
Dirección registrada: Parkring 22, D-85748 Garching
Sede central de la empresa: Garching
Tribunal de registro: Tribunal del distrito de Múnich
Capital social (EUR): 25 000,00
Número de registro mercantil: HRB 129886
Número de identificación a efectos del IVA: DE 206360295
Número de identificación fiscal: 143/112/20307
Directores ejecutivos: David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Teléfono (general): +49-899 400 60
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Irlanda
Akamai Technologies Ireland Limited
Dirección registrada: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublín 2, D02 C624 Irlanda
Inscrita en la Oficina de Registro Mercantil (CRO) con el número de identificación de la empresa: 390724
Número de identificación fiscal: 6410724I
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Akamai Ireland Unlimited Company
Dirección registrada: 25 North Wall Quay, Dublín 1, D01 H104, Irlanda
Inscrita en la Oficina de Registro Mercantil (CRO) con el número de identificación de la empresa: 677109
Número de identificación fiscal: 3704420CH
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Israel
Akamai Technologies Israel Ltd
Dirección registrada: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
Número de registro de la empresa: 514082999
Número de identificación a efectos del IVA: 514082999
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Italia
Akamai Technologies S.R.L.
Dirección registrada: Foro Buonaparte 70, 20121 Milán (MI), Italia
Capital social totalmente suscrito y desembolsado: 10 000 €
Número REA: MI-1877384
Número de identificación a efectos del IVA y número de identificación fiscal: IT06216380961
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Luxemburgo
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
Dirección registrada: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo
Número de registro de la empresa: B 195902
Importe del capital registrado: BE535.839.579
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Países Bajos
Akamai International B.V.
Dirección registrada: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Ámsterdam, Países Bajos
Registrado por: Cámara de Comercio de Ámsterdam, Países Bajos
Número de registro: 34159661
Número de identificación a efectos del IVA: NL 8100.63. 311.B01
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
Dirección registrada: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Ámsterdam, Países Bajos
Registrado por: Cámara de Comercio de Ámsterdam, Países Bajos
Número de registro: 34153909
Número de identificación a efectos del IVA: 810086700B01
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Polonia
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o
Sede registrada: ul. Opolska 100, 31-323 Cracovia
Tribunal de registro: Tribunal del distrito de Cracovia – Śródmieście en Cracovia, XI División Económica del Juzgado Nacional de Registros
Número KRS: 0000384002
Capital social: 40 000 PLN
Número de identificación fiscal (NIP): 1132832376
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
España
Akamai Technologies Spain S.L.U.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa de lo siguiente:
Nombre de la empresa: Akamai Technologies Spain S.L.U.
Sede registrada: Paseo de la Castellana 91, 3.ª planta, 28046 Madrid, España
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Teléfono de contacto: +34-917 933 243
CIF: Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 22 270, libro 0, folio 117, sección 8, página M-397520, inscripción 1
La actividad de Akamai Technologies Spain S.L.U no está sujeta a ninguna autorización administrativa.
Actualmente, la empresa no se adhiere a ninguno de los códigos regulados en el artículo 18 de la Ley española 34/2002.
Suecia
Akamai Technologies AB
Dirección registrada: Malmskillnadsgatan 44 A, 111 57 Estocolmo, Suecia
Número de registro de la empresa: 556754-5214
Número de identificación a efectos del IVA: SE556754521401
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Suiza
Akamai Technologies International AG
Sede registrada: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suiza
Número de registro de la empresa: CHE-115.356.067
Número de identificación a efectos del IVA: CHE-115.356.067 MWST
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Turquía
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi
Sede registrada: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. N.º: 1/1, Sarıyer/Estambul
Número de registro de la empresa: 870873
Capital social: 210 000,00 TL
Número de identificación fiscal: 0120317431
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Emiratos Árabes Unidos
Akamai Technologies Limited (sucursal de Dubái)
Dirección registrada: Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit N.º 1704,
17th Floor, Makani N.º. 1428776320
PO Box 74597
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Número de identificación fiscal (TRN): 100334224100003
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com
Reino Unido
Akamai Technologies Limited
Dirección registrada: Nivel 3, 58-60 Berners Street, Londres, Reino Unido, W1T 3NQ
Número de registro de la empresa:
03921701
Número de identificación a efectos del IVA: 745091237
Dirección de correo electrónico de contacto: corporate-emea@akamai.com