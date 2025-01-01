X
Akamai Cloud

Cree y distribuya aplicaciones nativas del Edge y de baja latencia en la plataforma de cloud computing más distribuida del mundo

Creación de una cuenta en la nube
Ver productos

Más información

Precios

CPU, transferencia, almacenamiento y RAM en un único precio fijo.

Ver precios

Servicio de asistencia

Obtenga asistencia y consejos de expertos siempre que lo necesite de la mano de nuestro galardonado equipo de asistencia.

Explore la asistencia

Portal para desarrolladores

Guías, documentación y terminales completos.

Explore el centro

Akamai ha sido nombrado "Major Player" en IDC MarketScape: IaaS de nube pública a nivel global en 2025

IDC MarketScape resalta el papel de Akamai y señala: “La ventaja competitiva de Akamai reside en la sólida red de distribución de contenido (CDN) y los servicios de seguridad de la empresa, que están perfectamente integrados en sus ofertas en la nube”.

Descargar extracto

La nube del futuro, hoy

Optimice su infraestructura de nube y mejore el rendimiento de las aplicaciones.

Reduzca los costes de la nube

La elaboración de presupuestos para la infraestructura de nube debería ser fácil. Disfrute de un precio fijo y predecible, con tarifas de salida reducidas y una prestación gratis.

Explore los costes

Implemente cargas de trabajo de baja latencia

Mejore el rendimiento de sus máquinas virtuales, contenedores, almacenamiento y bases de datos con la asistencia de nuestros partners informáticos cualificados o de nuestras populares aplicaciones de mercado.

Explore la baja latencia

Extiéndase por todo el mundo

Controle dónde se gestionan los datos y adapte todo para satisfacer la demanda en los principales mercados de clientes globales.

Explore la escalabilidad

Disfrute de auténtica portabilidad en la nube

Elija las tecnologías adecuadas para optimizar diferentes cargas de trabajo. Olvídese de depender de servicios específicos.

Explore la portabilidad

Explore nuestros productos

Desarrolle e implemente en la plataforma más distribuida del mundo.

Essential Compute

Adapte los planes de Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory a sus necesidades y presupuesto.

Ver información del producto

App Platform

Implemente potentes aplicaciones nativas de la nube en Kubernetes en cuestión de minutos con una infraestructura automatizada.

Ver información del producto

GPU

Cargas de trabajo de procesos paralelos, incluidos el aprendizaje automático (ML), la computación científica y el procesamiento de vídeo.

Ver información del producto

Linode Kubernetes Engine

Motor de orquestación de contenedores K8 gestionado para cargas de trabajo contenerizadas.

Ver información del producto

Managed Databases

Servicio de base de datos totalmente gestionado para MySQL y PostgreSQL. Implemente un clúster de bases de datos gestionadas en producción.

Ver información del producto

Object Storage

Almacene sus datos para disfrutar de una alta disponibilidad, durabilidad o distribución.

Ver información del producto

