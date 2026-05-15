Igualdad de oportunidades de empleo

Akamai Technologies ofrece puestos de trabajo en igualdad de oportunidades y favorece la inserción de grupos históricamente discriminados. Asimismo, valora la fortaleza que aporta la diversidad al lugar de trabajo. Se valorará a todos los solicitantes aptos para los distintos puestos de trabajo y no se discriminará en función del género, la identidad de género, la orientación sexual, la raza, el grupo étnico, la condición de veterano protegido, la discapacidad o la pertenencia a cualquier otro grupo protegido.

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Entornos adaptados

Akamai proporcionará un entorno razonablemente adaptado a las personas con discapacidad que lo necesiten para que puedan participar plenamente en el proceso de solicitud. Si desea solicitar un entorno adaptado, envíe un correo electrónico a careers(arroba)akamai(punto)com o llame al +1 617-274-7165 (número estadounidense) para obtener ayuda con la solicitud. Tenga en cuenta que esta dirección de correo electrónico y este número de teléfono solo son para demandantes de empleo con discapacidades que soliciten un entorno adaptado. No los utilice para comprobar el estado de su solicitud de empleo.