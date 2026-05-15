X
Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery

Empleo

Únase a nuestro equipo para impulsar innovadoras soluciones colaborativas a los retos más difíciles del mundo

Buscar puestos de trabajo

Únase a nuestro equipo global haciendo posible lo imposible

Desarrolle su carrera profesional en Akamai, donde la innovación, la colaboración y los objetivos se unen. Nuestros equipos protegen la vida online billones de veces al día, mejorando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Aquí, hará un trabajo transformador y significativo, junto con las personas con más talento del sector.

Ver el vídeo (1:49)
Ver ventajas

Nuestra cultura en cifras: 2026

Más de 11 400 empleados en todo el mundo

El 95 % de los empleados pueden trabajar donde quieran: en la oficina, en casa o en ambas

28 oficinas con equipos en más de 33 países de todo el mundo

Los valores fundamentales que impulsan a nuestro equipo global

Así es como generamos confianza, impulsamos la innovación y ofrecemos seguridad todos los días y en cualquier lugar

El cliente es lo primero

Priorizamos el éxito de nuestros clientes con soluciones seguras, escalables y basadas en la nube que impulsan unos resultados empresariales reales.

Contribución e inclusión

Capacitamos a las personas y comunidades a través de una cultura del respeto, la inclusión y el crecimiento compartido en nuestros equipos tecnológicos globales.

Innovación

Nos retamos a nosotros mismos a crear nuevos productos que ofrezcan un verdadero valor al cliente y logren resultados sin precedentes.

Integridad y confianza

Dirigimos nuestro negocio con el más alto grado de ética, honestidad y transparencia, siempre pensando en el bien común de todos.

Una sola Akamai

Construimos el éxito mediante el intercambio habilidades e ideas para conseguir soluciones beneficiosas que ayuden mejor tanto a nuestros clientes como a nuestros equipos.

Urgencia y persistencia

Siguiendo el ejemplo de Danny Lewin, nuestro cofundador, actuamos siempre con coraje y sentido de la urgencia para resolver los problemas más complejos.

Funciones destacadas

En cada función, contará con el apoyo necesario para innovar, descubrir y lograr grandes cosas. Lo hacemos juntos.

Para ver todos los puestos vacantes, visite search jobs.

Ingeniería de seguridad y la nube

Ingeniería de seguridad e infraestructura de nube

Diseñe y cree los sistemas que mantienen a las empresas conectadas, protegidas y resilientes. Trabajará con expertos en estrategia de seguridad, arquitectura de redes y sistemas de alta disponibilidad para definir y ofrecer los estándares técnicos más altos del mundo.

Funciones relacionadas:

  • Ingeniero de software
  • Arquitecto de redes
Ver puestos vacantes

Interacción con el cliente

Interacción con el cliente e implementación

Dirija proyectos, una a los equipos y ayude a ofrecer soluciones con precisión a escala global. Aquí, dirigirá proyectos técnicos desde el concepto hasta la ejecución, impulsará la colaboración entre los equipos y ayudará a alcanzar el éxito a clientes de una amplia variedad de sectores.

Funciones relacionadas:

  • Gestor de proyectos técnicos
  • Arquitecto de soluciones sénior
Ver puestos vacantes

Ingeniería de pruebas de software

Ingeniería de desarrollo de software en pruebas

Cree soluciones escalables y fiables que respalden las experiencias digitales líderes del mundo. Aquí, trabajará en sistemas globales, contribuirá al desarrollo de back-end y aplicará prácticas de pruebas para mantener la fiabilidad y la seguridad de nuestros productos y seguir el ritmo del sector.

Funciones relacionadas:

  • Ingeniería de desarrollo de software en pruebas

Ver puestos vacantes

Desarrollo nativo de la nube

Desarrollo y servicios nativos de la nube

Cree y desarrolle la nube con herramientas y plataformas de vanguardia. Aquí, trabajará con arquitecturas escalables, Kubernetes y tecnologías de nube avanzadas que ayudan a nuestro equipo y a nuestros clientes a impulsar la innovación en todo el mundo. 

Funciones relacionadas:

  • Ingeniero sénior de software

Ver puestos vacantes

Nombrada uno de los mejores lugares en los que trabajar

  • Excelencia en la contratación 2025
    RippleMatch
  • Mejores lugares en los que trabajar de Estados Unidos 2025
    Newsweek y Plant-A Insights Group
  • Mejores empresas en las que trabajar para recién graduados 2024
    Forbes y Statista
  • Mejores lugares en los que trabajar para las mujeres 2025
    Poland Great Places to Work
  • Mejores lugares en los que trabajar de Estados Unidos para la Generación Z 2025
    Newsweek
  • Empresas más innovadoras de Estados Unidos 2024
    Fortune
  • Cultura del lugar de trabajo 2025
    Mass Technology Leadership Council
  • Mejores empresas en las que trabajar de Europa 2025
    Financial Times
  • Mejores empresas para las que trabajar de 2024
    U.S. News y World Report

La vida en Akamai

Somos una comunidad global de personas que resuelven problemas y que compartimos la pasión por la tecnología y la innovación.

Ver el vídeo (1:48)
Explore nuestra cultura

Conectémonos para hacer crecer su carrera profesional

Únase a nuestra comunidad de talentos

Manténgase en contacto con nuestro equipo global de talentos para recibir actualizaciones sobre nuevas funciones, eventos y mucho más.

Registrarse para recibir alertas

Visítenos en las redes sociales

Únase a nuestras comunidades sociales para obtener más información sobre la vida y la gente de Akamai.

LinkedIn
Instagram

Vea nuestras historias

Escuche lo que compañeros de todo el mundo tienen que decir sobre lo que hace que trabajar en Akamai sea tan gratificante.

YouTube

Igualdad de oportunidades de empleo
Akamai Technologies ofrece puestos de trabajo en igualdad de oportunidades y favorece la inserción de grupos históricamente discriminados. Asimismo, valora la fortaleza que aporta la diversidad al lugar de trabajo. Se valorará a todos los solicitantes aptos para los distintos puestos de trabajo y no se discriminará en función del género, la identidad de género, la orientación sexual, la raza, el grupo étnico, la condición de veterano protegido, la discapacidad o la pertenencia a cualquier otro grupo protegido.

Ver Igualdad de oportunidades de empleo 

Ver Publicaciones adicionales requeridas

Entornos adaptados
Akamai proporcionará un entorno razonablemente adaptado a las personas con discapacidad que lo necesiten para que puedan participar plenamente en el proceso de solicitud. Si desea solicitar un entorno adaptado, envíe un correo electrónico a careers(arroba)akamai(punto)com o llame al +1 617-274-7165 (número estadounidense) para obtener ayuda con la solicitud. Tenga en cuenta que esta dirección de correo electrónico y este número de teléfono solo son para demandantes de empleo con discapacidades que soliciten un entorno adaptado. No los utilice para comprobar el estado de su solicitud de empleo.