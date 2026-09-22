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Sala de prensa

Descubra cómo potenciamos y protegemos cada interacción con las últimas novedades corporativas, anuncios de la empresa y perspectivas de expertos.

Comunicados de prensa

Manténgase al día sobre los últimos anuncios de Akamai, incluidos lanzamientos de productos, alianzas, clientes y adquisiciones.

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Akamai Completes Acquisition of Secure Enterprise Browser Provider LayerX

Akamai Technologies announces the company has completed its acquisition of secure enterprise browser provider and AI usage control leader LayerX.

Cambridge, MA USA Jul 02, 2026
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Akamai Reports First Quarter 2026 Financial Results

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online, today reported financial results for the first quarter ended March 31, 2026.

Cambridge, MA USA May 07, 2026
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Akamai Reports Fourth Quarter 2025 and Full-year 2025 Financial Results

Akamai Technologies today reported financial results for the fourth quarter and full-year ended December 31, 2025.

Cambridge, MA USA Feb 19, 2026
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Blog de Akamai

Obtenga análisis de expertos, profundizaciones técnicas y nuestra perspectiva sobre las últimas tendencias de la industria de la mano de los principales especialistas en seguridad, nube y entrega de contenidos de Akamai. 

Visite el blog

Más allá de la identidad: controlar la empresa agéntica

September 22, 2026Kimberly Gomez

Consulte el informe SOTI de Akamai sobre el riesgo de la IA agéntica. Descubra cómo los directores de seguridad de la información pueden ir más allá de los controles de identidad para controlar el comportamiento no humano y las API en tiempo real.

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Qué puede, no puede y no debe hacer la IA

September 21, 2026Tom Leighton

Tom Leighton, director ejecutivo de Akamai, analiza la necesidad de comprobaciones y contrapesos, y de seguridad para mantener el uso de la IA bajo control humano.

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Cumplimiento de NIS2 en la era de la IA: por qué la ciberseguridad tradicional no es suficiente

September 09, 2026David Elmaleh

Descubra por qué lograr el cumplimiento de NIS2 es más difícil en la era de la IA, los cuatro desafíos clave a los que se enfrentan las organizaciones y por qué la segmentación es esencial.

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Anuncios de clientes

Descubra cómo las empresas líderes confían en las soluciones de nube y seguridad de Akamai para impulsar sus experiencias digitales y blindar a sus usuarios.

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Miele confía en su colaboración con Akamai para conseguir una tienda online óptima

Descubra cómo Miele colabora con Akamai para ofrecer una experiencia de comercio electrónico global segura y de primera clase mediante las principales soluciones de CDN, protección de API y gestión de bots.

Germany — Garching Jun 26, 2025
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Las principales organizaciones gubernamentales de Ucrania eligen Akamai

Akamai sigue apoyando al gobierno ucraniano en sus esfuerzos por proteger su infraestructura digital.

United Kingdom — London Oct 25, 2024
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Rai Play permite ver la Eurocopa de manera segura y fluida con la ayuda de Akamai

Akamai proporcionó una escala inigualable y una distribución fiable para la RAI durante la Eurocopa de este año.

United Kingdom — London Jul 31, 2024
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Anuncios para partners

Conozca nuestras alianzas estratégicas, las novedades para los canales de socios y las integraciones tecnológicas que impulsan la innovación en todo el edge global.

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Akamai Technologies Announces Intent to Acquire LayerX, Advancing Its Workforce Security Strategy with AI Usage Control

Akamai announces that it has entered into a definitive agreement to acquire LayerX, a leading provider of browser-based AI usage control and secure enterprise browser (SEB) technology.

Cambridge, MA USA May 14, 2026
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Mejora del streaming en directo: Akamai y Harmonic trasladan los flujos de trabajo de vídeo a la nube

Akamai y Harmonic han presentado hoy Akamai Media Services Live 5 (MSL5) con tecnología de Harmonic.

Cambridge, MA USA Sep 12, 2025
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Akamai Adaptive Media Player 2: Bitmovin y Akamai establecen un nuevo estándar de streaming

Bitmovin y Akamai Technologies se complacen en anunciar el próximo lanzamiento de la nueva generación de Adaptive Media Player (AMP2) de Akamai, con tecnología de Bitmovin.

Austria — Vienna Sep 09, 2025
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Avisos de seguridad

Manténgase informado con los avisos de seguridad de Akamai, que incluyen divulgación de vulnerabilidades, actualizaciones de productos y guías de mitigación para ayudarle a evaluar el riesgo y proteger su entorno.

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CVE-2025-54142: Contrabando de solicitudes HTTP a través de OPCIONES + Cuerpo

Descubra cómo Akamai InfoSec mitigó la CVE-2025-54142, una vulnerabilidad de contrabando de solicitudes HTTP que surge de solicitudes de OPCIONES con un cuerpo.

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Aviso de seguridad: Múltiples vulnerabilidades resueltas en Akamai Guardicore Platform Agent

La versión más reciente de Guardicore Platform Agent (GPA) resuelve varias vulnerabilidades de seguridad. Se recomienda a todos los clientes actualizar a la versión 7.4 o posterior.

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CVE-2025-32094: Ataque de HTTP Request Smuggling mediante método OPTIONS y Line Folding en desuso

En marzo de 2025, Akamai recibió un informe de búsqueda de errores (bug bounty) en el que se identificaba una vulnerabilidad de HTTP Request Smuggling que se resolvió rápidamente para todos los clientes.

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