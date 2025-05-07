Recursos multimedia

El logotipo de Akamai representa nuestra marca. Consta de dos elementos básicos: el símbolo de ola azul y la palabra "Akamai" (conocida como el logotipo escrito). Es una marca comercial legalmente protegida de Akamai Technologies, Inc. La proporción y disposición del símbolo de la ola y el logotipo escrito se han determinado específicamente y deben utilizarse exactamente como se indica. El logotipo escrito nunca debe aparecer sin el símbolo de la ola. Lea nuestra guía de la marca para obtener más información.

Si no es un tercero editorial (como un proveedor, cliente o partner) y solicita permiso para utilizar el logotipo de Akamai, las marcas comerciales u otras opciones de marca, siga el proceso de solicitud de permiso de marca.