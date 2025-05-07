X
Dark background with blue code overlay

Recursos multimedia

Logotipo de Akamai

El logotipo de Akamai representa nuestra marca. Consta de dos elementos básicos: el símbolo de ola azul y la palabra "Akamai" (conocida como el logotipo escrito). Es una marca comercial legalmente protegida de Akamai Technologies, Inc. La proporción y disposición del símbolo de la ola y el logotipo escrito se han determinado específicamente y deben utilizarse exactamente como se indica. El logotipo escrito nunca debe aparecer sin el símbolo de la ola. Lea nuestra guía de la marca para obtener más información.

Si no es un tercero editorial (como un proveedor, cliente o partner) y solicita permiso para utilizar el logotipo de Akamai, las marcas comerciales u otras opciones de marca, siga el proceso de solicitud de permiso de marca.

Descargar guía de la marca

Fotos del equipo directivo

Akamai executive team

Equipo ejecutivo

Board room chairs

Junta directiva

Vídeos

Woman with Bow and Arrow

Por qué Akamai: Fortaleza de la plataforma

Experience the edge

Acerca de Akamai: Conozca el Edge

Akamai Network Operations Command Center

Centro de control de operaciones de red

Ari Weil inside Akamai's Network Operations Command Center

Recorrido por el centro de control de operaciones de red

Arial view of the top of the Akamai headquarters building in Cambridge, MA

Sedes centrales de Akamai

Looping Akamai Logo Animation

Animación de logotipo en bucle

Imágenes corporativas

Inside Akamai's Network Operations Command Center

Centro de control de operaciones de red

Akamai Web Application Attacks Globe Data Visualization

Imágenes del globo terráqueo

Akamai headquarters

Sedes centrales de Akamai

Akamai Co-Founder Danny Lewin

Cofundador de Akamai, Danny Lewin

Gestión medioambiental, social y de gobernanza (ESG)

Akamai se compromete a trabajar con métodos que reflejen nuestros valores fundamentales de confianza, integridad, inclusión y respeto.

Visualizaciones de datos por Internet

Descubra Akamai Internet Station, su fuente global de datos de seguridad y tráfico de red de la mayor plataforma en el Edge del mundo.

Relaciones con los inversores

Akamai está haciendo grandes cosas para hacer crecer nuestra cartera de soluciones de ciberseguridad, edge computing y distribución de contenido.

